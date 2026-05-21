НР "Енергоатома" прийняла низку рішень для відбору СЕО та налагодження роботи компанії – Мінекономіки

Наглядова рада НАЕК "Енергоатом" реалізує низку рішень для посилення системи корпоративного управління та незалежних контрольних функцій, повідомило міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Як зазначається на його сайті в четвер, про це йшлося на зустрічі міністра економіки Олексія Соболева та голови Наглядової ради "Енергоатома" Руміни Велші з послами країн G7, яка відбулася 20 травня.

"Уже запущено добір на позиції керівників внутрішнього аудиту, комплаєнсу, управління ризиками та корпоративного секретаря. Також погоджено запуск пошуку незалежної компанії для проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління "Енергоатома" із залученням міжнародної експертизи та підготовкою публічного звіту до кінця 2026 року", – йдеться у повідомленні.

Крім того, НР запустила незалежну платформу для викривачів, щоб забезпечити оперативне надходження інформації про можливі порушення безпосередньо до органів корпоративного управління.

Також НР вже прийняла рішення про відбір міжнародної рекрутингової компанії для добору нового керівництва компанії.

"В межах конкурсної процедури 12 рекрутингових агентств – українських та міжнародних – отримали запит на подання пропозицій. Принциповою є модель відбору виключно на основі професійності, репутації та компетенцій, оскільки "Енергоатом" сьогодні є найбільшим ядерним оператором Європи та працює в умовах повномасштабної війни", – пояснило міністерство.

При цьому такм зазначили, що постала необхідність врегулювати нормативні вимоги до посади CEO. За чинним законодавством керівник компанії повинен мати відповідну ядерну ліцензію – це вимога Державної інспекції ядерного регулювання України. На практиці такі ліцензії мають лише дуже обмежене коло фахівців із суто ядерним бекграундом.

"Після консультацій з Державною інспекцією ядерного регулювання України та Міністерством енергетики України Наглядова рада підтримала модернізацію моделі управління через розділення функцій Chief Executive Officer та Chief Nuclear Officer. Це частина переходу до сучасних стандартів корпоративного управління", – вказало мінітерство економіки.

Як повідомлялося, двоє незалежних членів НР "Енергоатома" Патрік Фрагман та Бріс Боюон подали у відставку. Міністерство економіки зазначило, що це відбулося у зв'язку з тим, що обсяг задач по реформуванню компанії суттєво перевищує попередні очікування та потребує вкрай інтенсивної залученості всіх членів НР до постійної роботи, фактично в форматі повноцінного робочого дня.

Як прокоментував Соболев журналістам, уряд розраховує, що за кілька тижнів буде здійснений відбір нових членів НР, після чого наглядова рада "Енергоатома" буде повністю сформована.

Він пояснив, що майбутніх незалежних членів НР, найімовірніше, будуть обирати серед претендентів, які подавалися на участь у конкурсі, оголошеному минулого року.