19:50 21.05.2026

Фонд енергопідтримки продовжує успішно діяти після оголошення "Міндічгейту" і залучив EUR600 млн – голова Енергоспівтовариства

Фонд підтримки енергетики України зберіг свою функціональність та темпи роботи після оголошення в листопаді 2025 року матеріалів справи НАБУ/САП "Мідас" ("Міндічгейт"), залучивши відтоді понад 600 млн, повідомив голова Енергетичного співтовариства (ЕС) Артур Лорковськи.

"Цей фонд діяв досить успішно з середини листопада, коли вибухнув "Міндічгейт". Залучення коштів не зменшилося і дозволило залучити більше EUR600 млн незважаючи на те, що "Міндічгейт" мав ефект вибуху. Це говорить про те, що донори все таки довіряють нашій роботі. Вони мають чітку інформацію, як їхні кошти за цим фондом витрачаються", – сказав Лорковськи на засіданні Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП у четвер, яке транслювалося онлайн.

Він зазначив, що акумульовані Фондом майже EUR2 млрд внесків донорів розподілені між понад 70 компаній з 23 регіонів України.

"По 73% контрактів Фонду обладнання вже закуплене і встановлене. Це значний показник, який говорить про швидкість та ефективність роботи Фонду", – підкреслив голова ЕС.

Лорковськи також вказав, що підтримка Фонду також поширюється на 265 лікарень, встановлюють сонячні панелі для забезпечення енергетичної незалежності.

"Це також важливо для підтвердження соціальної відповідальності нашого фонду, і за наявності коштів більше 600 лікарень отримають незалежні сонячні станції", – зазначив голова Енергоспівтовариства.

Водночас він наголосив, що дефіцит коштів Фонду наразі становить EUR773 млн.

"Отримані заявки ми переправляємо потенційним донорам, у нас є співпраця з Міненерго, яке пріоритезує ці проєкти. Ми обговорювали з очільником міністерства Шмигалем ці непрофінансовані проєкти і де на них взяти кошти. Можливо, це станеться на Ukraine Recovery Conference-2026 у Гданську", – розповів Лорковськи. 

Як повідомлялося, Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за ініціативи на той час міністра енергетики Германа Галущенка та енергетичного єврокомісара Кадрі Сімсон. Галущенко є одним з основних фігурантів справи НАБУ/САП "Мідас" про масштабну корупцію в енергетиці.

 

