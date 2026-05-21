НР "Енергоатома" працює в штатному режимі після заяв про відставку двох її членів – Мінекономіки

Наглядова Рада НАЕК "Енергоатом" в цілому працює в штатному режимі для забезпечення подальшого реформування компанії після заяв про відставку Патріка Фрагмана та Бріса Буюона, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Згідно з його повідомленням у четвер, питання роботи НР "Енергоатома" міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та голова наглядової ради Руміна Велші серед іншого обговорили на зустрічі з послами G7.

"Усередині Наглядової ради "Енергоатома" зберігається конструктивна взаємодія, є спільне розуміння пріоритетів і необхідності посилення управління компанією. При цьому робота НР та компанії триває безперервно. Усі члени НР, включно з тими, хто подав заяви про складення повноважень, продовжують виконувати свої обов'язки до завершення передбаченої процедури переходу", – зазначив Соболев, слова якого наводяться в релізі на сайті міністерства.

У міністерстві пояснили, двоє незалежних членів НР подали заяви про свою відставку у зв'язку з тим, що обсяг задач по реформуванню компанії суттєво перевищує попередні очікування та потребує вкрай інтенсивної залученості всіх членів НР до постійної роботи, фактично в форматі повноцінного робочого дня.

Як прокоментував Соболев журналістам, уряд розраховує, що за кілька тижнів буде здійснений відбір нових членів НР, після чого наглядова рада "Енергоатома" буде повністю сформована.

Він пояснив, що майбутніх незалежних членів НР, найімовірніше, будуть обирати серед претендентів, які подавалися на участь у конкурсі, оголошеному минулого року. Він нагадав, що кількома днями раніше заяву про відставку з посади незалежного члена НР подав колишній президент і CEO Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман, і вже триває відбір на цю посаду.

"Таким чином, номінаційному комітету потрібно обрати двох кандидатів у члени НР "Енергоатома". На конкурс подавалася велика кількість претендентів, був шортліст з 15 осіб, після відбору чотирьох залишилося ще 11, і я, гадаю, є з кого обирати", – зазначив Соболев.

Він наголосив, що і Фрагман, і Буюон подали заяви про відставку, оскільки їхня зайнятість на інших роботах не дозволяє приділяти достатньо часу та уваги роботі в НР "Енергоатома".

"Сьогодні перед наглядовою радою "Енергоатома" стоять колосальні задачі. Ми запросили авторитетних людей на роботу в середині скандалу – перетворити компанію, яка втратила довіру та репутацію, в компанію, яка буде все це мати. Це вимагає залученості в роботу не 20 годин на тиждень, як попередньо ми їх орієнтували під час співбесід, а принаймні удвічі більше", – пояснив міністр.

Він також звернув увагу, що з Фрагманом та Буюоном є попередня домовленість про продовження їхньої роботи на час відбору кандидатів, щонайменше вони працюватимуть до кінця травня. За його словами, справа не в заробітній платі.

"Патрік Фрагман знайшов нову роботу в форматі повної зайнятості, і це головна причина. Запуск наглядової ради "Енергоатому" вимагає значно більше часу, ніж вони (члени, – ІФ-У) планували. По суті вони часто працюють на повний робочий день. Однак, навіть попри звільнення, це не означає, що члени НР просто йдуть і одразу припиняють робити свою роботу.

Щодо відбору голови правління "Енергоатома", Соболев зазначив, що триває відбір рекрутингової компанії для цього.

Як повідомлялося, представниками держави в НР "Енергоатома" обрані заступники міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів та Дарія Марчак, а також державний секретар Міністерства енергетики України Максим Малашкін.

2 січня номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом". Ними стали Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман, Бріс Буюон (обіймав керівні посади в EDF International і EDF Energy).