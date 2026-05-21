П'ятьох підозрюваних у справі про прикриття мережі "порноофісів" взято під варту з можливістю внесення застави – Офіс генпрокурора

Суд взяв під варту п'ятьох підозрюваних у справі про корупційне прикриття мережі "порноофісів" з можливістю внесення застави, найменший розмір застави – 1 млн 164 тис. грн, найбільший – 8 млн. грн., повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора суд обрав запобіжні заходи п'ятьом учасникам корупційної схеми, пов'язаної з прикриттям діяльності мережі так званих "порноофісів"", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграмі у четвер.

За даними слідства, посадовці поліції та наближені до них особи могли отримувати неправомірну вигоду за забезпечення безперешкодної роботи приміщень, де незаконно створювали та поширювали контент порнографічного характеру.

Усім п'ятьом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Зокрема: начальнику ГУНП в Івано-Франківській області – 7 млн грн застави; заступнику начальника ГУНП в Івано-Франківській області – 5 млн грн застави; першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області – 5 млн грн застави; заступнику начальника ГУНП в Житомирській області – 1 млн 164 тис. грн застави; водію заступника Міністра внутрішніх справ України – 8 млн грн застави.

Під час обшуків у межах цього провадження правоохоронці вилучили елітні автомобілі, готівкові кошти та інше майно. Загальна сума вилучених коштів становить 22,6 млн грн.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетні до корупційного прикриття незаконної діяльності.

Раніше генпрокурор та СБУ в телеграм-каналах повідомили про затримання посадовців облпідрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях за "кришування" схеми з відвертим контентом

"Масштабна операція з очищення системи Національної поліції від корупції: викрито схему прикриття "порноофісів" у трьох областях", – написав генпрокурор в телеграм-каналі.

Він повідомив: "За даними слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих "порноофісів".

Служба безпеки України в телеграм-каналі зазначила, що серед затриманих: начальник ГУНП у Івано-Франківській області; заступник начальника ГУНП у Івано-Франківській області; перший заступник начальника ГУНП у Тернопільській області; заступник начальника ГУНП у Житомирській області; водій автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який виконував роль посередника-кур'єра.

"Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора за сприяння Міністра внутрішніх справ і Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили посадовців регіональних управлінь поліції на незаконних схемах", – йдеться в повідомленні СБУ.

За матеріалами справи, фігуранти займалися "кришуванням" діяльності моделей на інтернет-платформах із відвертим контентом. "Так, за різні суми неправомірної вигоди, посадовці гарантували "підопічним" не притягнення їх до відповідальності за протиправний контент", – уточнювали в СБУ.