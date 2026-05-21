В Охматдиті фіксують різке зростання важких травм пов'язаних з електросамокатами та велосипедами

У найбільшій дитячій лікарні в Україні "Охмадит" відмічають зростання в період літніх канікул і тепла кількості травм, пов'язаних з електросамокатами, мотоциклами, велосипедами та іншим колісним транспортом.

На сьогодні до 30% звернень до відділення екстреної медичної допомоги та травмпункту НДСЛ "Охматдит" – це діти з важкими травмами, повідомляє пресслужба лікарні.

"Падіння з електросамокатів чи інших засобів пересування на високій швидкості – це високоенергетична травма. Організм дитини фізіологічно не пристосований до таких навантажень і механізмів удару. Тому навіть на перший погляд "звичайне" падіння на швидкості може призвести до тяжких ушкоджень: переломів, черепно-мозкових травм, ушкоджень хребта та внутрішніх органів", – пояснив завідувач травмпункту Олександр Мухопад.

Зазначається, що мова йде не лише про переломи кінцівок, а й про поєднані травми: ушкодження головного мозку, грудної клітки, органів черевної порожнини, множинні переломи зі зміщеннями і відкриті травми, які потребують складних операцій, тривалого лікування та місяців реабілітації.

За словами завідувача Emergency Сергія Клименка, серед постраждалих внаслідок падінь із самокатів чи ДТП за їхньої участі щодня є важкі пацієнти, які потребують термінового хірургічного втручання. Найнебезпечнішими є травми голови, внутрішньочерепні крововиливи, тяжкі черепно-мозкові ушкодження.

"На жаль, вже зафіксований перший летальний випадок", – повідомили в лікарні.

Відзначається, що одна з найбільших проблем – нехтування правилами безпеки. Більшість дітей їздять без шоломів та захисного спорядження. Часто удвох, або навіть утрьох, на одному самокаті виїжджають на проїжджу частину, не знаючи правил дорожнього руху та не усвідомлюючи ризиків.

"Поки питання пересування на двоколісному транспорті, зокрема електросамокатах, не врегульоване на законодавчому рівні, батькам варто особливо уважно ставитися до дозвілля дітей. Одна необачна поїздка може змінити життя назавжди", – наголосили в Охмадиті.