19:16 21.05.2026

Зеленський: НПЗ у Сизрані, ураження підтверджене

Зеленський: НПЗ у Сизрані, ураження підтверджене
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підтвердження ураження нафтопереробного заводу у Сизрані (Самарська обл., РФ) за 800 км від державного кордону з Україною.

"Хочу сьогодні подякувати нашій армії за чергову порцію наших далекобійних санкцій проти російської нафтопереробки – є сильні результати. Відстань від нашого державного кордону – 800 кілометрів, НПЗ у Сизрані, ураження підтверджене", – сказав Зеленський у вечірньому відео-зверненні у четвер, текст якого оприлюднено на сайті Офісу президента.

"Дякую і Службі безпеки України – Центр спецоперацій "А". Важлива була відповідь окупанту на території нашої Херсонщини. Дякую, хлопці! Кожна наша далекобійна санкція – це аргумент, щоб дехто ще не думав втягуватись у війну. І щоб у росіян формувалося відчуття, що цю війну треба завершувати", – наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося про те, що пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі у місті Сизрань Самарської області Росії на тлі повідомлень про "безпілотну небезпеку". У мережі публікували багато фото та відео із стовпом диму у небі та відкритим горінням на території місцевого нафтопереробного заводу.

Сизранський НПЗ уже багато разів був під атакою. Цей завод щорічно переробляє від 7 до 8.9 млн. т нафти на рік. НПЗ задіяний у забезпеченні збройних сил Росії.

 

