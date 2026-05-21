Інтерфакс-Україна
19:11 21.05.2026

Питання переселенців, жителів ТОТ, захисту інфраструктури в Україні, дрони обговорили в перший день Globsec-2026

Теми захисту та відновлення української інфраструктури, здоров'я та реабілітації переселенців та громадян України, які проживали на тимчасово окупованих територіях, а також особливостей використання дронів в російсько-українській війні, розглядалися в четвер у перший день провідного безпекового форуму Globsec, який проходить у Празі.

Як передає в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" керівник Фонду "Відкрита політика" Ігор Жданов, який бере участь у конференції, у перший половині дня відбулася панельна дискусія "Збереження майбутнього України – турбота про наступне покоління".

Під час проведення заходу його учасники зазначили, що майже 2 млн молодих українців стали переселенцями, 1,5 млн залишаються на тимчасово окупованих територіях, а близько 700 тис були примусово депортовані до РФ, тому питання їхнього психічного та фізичного здоров'я та реабілітації має першочергове значення для майбутнього країни.

Від обговорення гуманітарних питань учасники безпекового форуму перейшли до дискусії про захист та відновлення критичної інфраструктури. На заході "Сталева модернізація: як Україна зміцнює західне обладнання", організованому Фондом "Сталевий фронт" Ріната Ахметова, експерти зазначили, що зараз промислові потужності безпосередньо впливають на виживання на полі бою, а створену в Україні систему оперативного зворотного зв'язку між командирами на передовій та важкою промисловістю ще не має жодна країна-НАТО.

Досвід дронової війни також був у центрі уваги експертної спільноти. Учасники круглого столу "Дрони, виявлення, оборона: співпраця в нову еру безпеки" зазначили, що внаслідок російсько-української війни безпілотники вийшли на перше місце в європейському порядку денному з питань безпеки.

Globsec – аналітичний центр у Центральній Європі та організатор щорічного Братиславського форуму, який з 2024 року проводиться в Празі. 2025 року він пройшов 12-14 червня, у ньому взяли участь, зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко та радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна.

11:43 21.05.2026
Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

13:42 20.05.2026
Рютте: Заяви Росії про використання Україною території Латвії для атак на РФ абсолютно абсурдні

21:59 19.05.2026
У Харкові ворожі дрони за добу тричі атакували депо №6 "Нової пошти"

15:05 19.05.2026
МЗС про інцидент з дронами в Естонії: РФ продовжує навмисно перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії

03:55 19.05.2026
Ізмаїльський район зазнав ворожої атаки, пошкоджено портову інфраструктуру – РДА

16:33 17.05.2026
За крихкого миру в Україні у Європі до 2029р залишаться 56% біженців, за продовження війни – 99% – ООН

21:22 15.05.2026
На Запоріжжя пошкоджено об'єкт інфраструктури через атаку ворожих БпЛА

17:03 15.05.2026
Зеленський: Росія готує нові ракетно-дронові удари по Україні, зокрема по "центрах ухвалення рішень"

15:03 15.05.2026
Віталій Кличко передав від громади Києва 3100 БпЛА  бійцям 225 полку ЗСУ

16:52 14.05.2026
ЄС фіналізує пакет підтримки дронами на EUR6 млрд для України – фон дер Ляєн

