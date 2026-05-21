Україна за підтримки Японії планує запустити тристоронні формати з розмінування із Колумбією та Сирією

Україна працює над запуском тристоронніх форматів із Колумбією та Сирією, в межах яких за підтримки Японії ділитиметься унікальним досвідом у сфері гуманітарного розмінування, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України за підсумками зустрічі очільника міністерства Олексія Соболева з віцепрезиденткою Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Юко Міцуї.

Згідно з повідомленням, такий крок відкриє нові ринки для українських операторів гуманітарного розмінування та вітчизняних виробників спеціалізованої техніки.

Загалом під час першого офіційного візиту віцепрезидентки JICA до України сторони обговорили інтеграцію японських технологій в українське виробництво та "розумне" розмінування на базі домовленостей, досягнутих на конференції Ukraine Mine Action Conference у Токіо минулої осені.

Для забезпечення можливості українських компаній купувати передове японське обладнання наразі розробляється механізм змішаного фінансування через Національну установу розвитку (НУР). Окрім цього, Японія висловлює зацікавленість у створенні венчурного фонду для фінансування спільних українсько-японських підприємств.

Спільна робота з JICA також фокусується на відновленні ґрунтів, підтримці малих фермерів (зокрема жінок-фермерок), розвитку чистих технологій та переробці відходів від руйнувань. Водночас разом із UkraineInvest, JETRO та JICA ведеться робота над запуском українського хабу в Осаці для просування інвестможливостей серед японського бізнесу, домовленість про що була досягнута минулого року під час Expo-2025.

Окремим треком переговорів став розвиток людського капіталу, ринку праці та посилення спроможності українських інституцій за допомогою цифровізації та технічної підтримки партнерів.