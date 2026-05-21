19:04 21.05.2026

JYSK відкрив оновлений магазин у Чернігові

Міжнародна мережа товарів для дому JYSK відкрила оновлений магазин у Чернігові у ТРЦ Hollywood (просп. Левка Лук’яненка, 74), повідомляє пресслужба компанії.

"Ми продовжуємо інвестувати в розвиток мережі в Україні та оновлювати магазини навіть у непростих умовах. Для нас важливо залишатися поруч із покупцями, створювати сучасний простір для комфортного шопінгу та надихати на облаштування дому у скандинавському стилі", — коментує Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця.

Наразі магазин повністю оновлено відповідно до концепції JYSK 3.0 — з сучасним оформленням, покращеною навігацією та більш зручним клієнтським досвідом. Його торгова площа 896 кв.м, площа складського приміщення — 210 кв.м, а загальна площа магазину — 1135 кв.м. Для працівників також облаштовано комфортну соціальну зону площею 29 кв.м.

JYSK продовжує активно розвивати мережу в Україні. Уже цього літа два нові магазини JYSK відкриються у столичній агломерації — у ТЦ "РайON" у Києві та у новому ТЦ "ІнжурПарк" у Броварах.

Ці відкриття є частиною ширшої міжнародної ініціативи JYSK щодо відкриття 100 нових магазинів у європейських столицях протягом наступних трьох років.

На сьогодні в Україні працюють 114 магазинів JYSK у 39 містах та інтернет-магазин jysk.ua, а у штаті мережі ритейлера тут – майже 1000 співробітників. До кінця 2026 року скандинавська мережа планує розширитися до 120.

За даними аналітичної системи YouControl, виручка ТОВ "Юск Україна" у січні-вересні 2025 року виросла на 24% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 5,3 млрд грн, чистий прибуток – на 22%, до 959 млн грн.

JYSK – частина сімейної Lars Larsen Group з понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах. Виторг JYSK у 2024/2025 фінансовому році становив EUR6,2 млрд.

