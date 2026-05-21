Інтерфакс-Україна
Події
18:53 21.05.2026

Зеленський анонсував комунікацію з Британією, Німеччиною та Францією стосовно посилення тиску на РФ

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський анонсував на п’ятницю, 22 травня, комунікацію з партнерами Європейської "трійки" – Велика Британія, Німеччина та Франція, говоритимуть про тиск на РФ і координацію дипломатичних зусиль у цьому контексті.

"Завтра в нас буде змістовний дипломатичний день – у мене запланована комунікація з партнерами – Е3. Будемо говорити якраз про те, щоб наш спільний тиск і спільна дипломатична робота реально вплинули на ситуацію", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у четвер, текст якого оприлюднено на сайті Офісу президента.

Під форматом Е3 (Європейська "трійка") мається на увазі неформальне дипломатичне об’єднання трьох провідних європейських держав: Великої Британії, Німеччини та Франції. Найчастіше цей термін використовується щодо дипломатії та безпеки, зокрема у ключових геополітичних питаннях. У форматі "Україна плюс країни Е3" використовується для координації військової, фінансової та політичної підтримки, а також обговорення гарантій безпеки.

