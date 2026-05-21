В Україні створюють Національну систему дослідників для персональної підтримки науковців

В Україні створюють Національну систему дослідників (НДС). Це механізм індивідуальної підтримки українських науковців і молодих учених, які вже демонструють високі результати та роблять великий внесок у розвиток української та світової науки, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Сьогодні наука стає сферою, де дослідника оцінюють за реальними результатами його роботи в будь-якій галузі досліджень. Як держава маємо підтримати та заохотити наших науковців, а особливо молодих учених, залишатися та працювати в Україні. Для цього запускаємо Національну систему дослідників. Це суттєво інша культура підтримки науки – прозора, конкурентна та орієнтована на результат", – розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий на Національному форумі "Research project manager: від гранту до впливу".

За словами міністра, уже з 2026 року 2 650 найкращих дослідників отримуватимуть дворічні державні стипендії у розмірі 10 тисяч гривень щомісяця. Половину цієї підтримки спрямують молодим ученим.

"Для нас важливо, щоб молоді науковці бачили: держава інвестує не лише в інфраструктуру, а й у людей, які створюють нові знання та технології", – додав Оксен Лісовий.

Зазначається, що НСД працюватиме через цифровий модуль у Національній електронній науково-інформаційній системі. Дослідники самостійно подаватимуть інформацію про свої результати, а оцінювання базуватиметься на автоматизованій перевірці даних із використанням наукометричних баз, відкритих реєстрів та інших верифікованих джерел.

Система формуватиме окремі рейтинги за науковими напрямами, а також загальний рейтинг і рейтинг молодих учених. Такий підхід має забезпечити справедливі умови оцінювання та підтримки для різних категорій дослідників.

Перший цикл триватиме орієнтовно два місяці: один місяць – на подання даних і ще один – на оцінювання та формування рейтингів. Старт виплат державних стипендій планується з серпня 2026 року. Загальний бюджет програми становить орієнтовно 763 млн грн на два роки, із яких понад 190 млн грн уже передбачено в державному бюджеті цього року

Окремо НСД стане першою повною цифровою базою українських учених. Вона міститиме інформацію про науковий профіль дослідника, його професійну експертизу, напрями досліджень, кар’єрний статус і результати діяльності. Це дасть змогу державі краще бачити кадровий потенціал науки та формувати ефективнішу політику підтримки дослідників.