В Дніпрі постраждали 15 людей – ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Дніпру зросла до 15 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Дніпрі понівечені багатоповерхівки. Постраждали 15 людей", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Загалом росіяни майже 30 разів атакували чотири райони області безпілотниками та артилерією, поранені 17 людей.

Так, у Кривому Розі пошкоджене підприємство. Поранений чоловік. На Синельниківщині під ударом були Васильківська, Слов’янська та Покровська громади. Пошкоджені адмінбудівля, оселя, літня кухня.

На Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, Мирівській та Покровській громадах. Виникла пожежа. Постраждав чоловік. Понівечена інфраструктура.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки було пошкоджено два багатоповерхові будинки, спалахнула пожежа.

Раніше було відомо про 11 постраждалих, серед них дитина.