Інтерфакс-Україна
Події
18:44 21.05.2026

В Дніпрі постраждали 15 людей – ОВА

1 хв читати
В Дніпрі постраждали 15 людей – ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Дніпру зросла до 15 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Дніпрі понівечені багатоповерхівки. Постраждали 15 людей", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Загалом росіяни майже 30 разів атакували чотири райони області безпілотниками та артилерією, поранені 17 людей.

Так, у Кривому Розі пошкоджене підприємство. Поранений чоловік. На Синельниківщині під ударом були Васильківська, Слов’янська та Покровська громади. Пошкоджені адмінбудівля, оселя, літня кухня.

На Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, Мирівській та Покровській громадах. Виникла пожежа. Постраждав чоловік. Понівечена інфраструктура.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки було пошкоджено два багатоповерхові будинки, спалахнула пожежа.

Раніше було відомо про 11 постраждалих, серед них дитина.

Теги: #дніпро #атака_рф #постраждалі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:50 21.05.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 11, серед них дитина – ОВА

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 11, серед них дитина – ОВА

17:32 21.05.2026
В Дніпрі внаслідок удару постраждали 5 людей – ОВА

В Дніпрі внаслідок удару постраждали 5 людей – ОВА

17:05 21.05.2026
У Дніпрі зафіксовано влучання у дві багатоповерхівки, інформація щодо постраждалих з'ясовується

У Дніпрі зафіксовано влучання у дві багатоповерхівки, інформація щодо постраждалих з'ясовується

13:16 21.05.2026
Логістичний центр компанії "УВК" у Дніпрі знищено внаслідок ворожої атаки

Логістичний центр компанії "УВК" у Дніпрі знищено внаслідок ворожої атаки

13:04 21.05.2026
До 6 збільшилась кількість поранених у Сумах внаслідок удару окупантів

До 6 збільшилась кількість поранених у Сумах внаслідок удару окупантів

07:09 21.05.2026
У Дніпрі через ворожий удар постраждала 58-річна жінка, пошкоджено житло – ОВА

У Дніпрі через ворожий удар постраждала 58-річна жінка, пошкоджено житло – ОВА

04:22 21.05.2026
У Дніпрі вдруге за місяць ракета влучила у склад VARUS, є загиблі

У Дніпрі вдруге за місяць ракета влучила у склад VARUS, є загиблі

17:29 20.05.2026
Програма "Перезавантаження" УЧХ стартувала у Дніпрі

Програма "Перезавантаження" УЧХ стартувала у Дніпрі

08:39 20.05.2026
Росіяни завдали масованого удару по Конотопу: вісім постраждалих – МВС

Росіяни завдали масованого удару по Конотопу: вісім постраждалих – МВС

01:43 20.05.2026
У Дніпрі вже п'ятеро поранених через атаку РФ

У Дніпрі вже п'ятеро поранених через атаку РФ

ВАЖЛИВЕ

П'ятьох підозрюваних у справі про прикриття мережі "порноофісів" взято під варту з можливістю внесення застави – Офіс генпрокурора

Зеленський у Славутичі: Україна здатна превентивно реагувати на загрози з РФ і Білорусі

АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід Єрмаку

Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

ОСТАННЄ

НР "Енергоатома" працює в штатному режимі після заяв про відставку двох її членів – Мінекономіки

П'ятьох підозрюваних у справі про прикриття мережі "порноофісів" взято під варту з можливістю внесення застави – Офіс генпрокурора

В Охматдиті фіксують різке зростання важких травм пов'язаних з електросамокатами та велосипедами

Зеленський: НПЗ у Сизрані, ураження підтверджене

Питання переселенців, жителів ТОТ, захисту інфраструктури в Україні, дрони обговорили в перший день Globsec-2026

Україна за підтримки Японії планує запустити тристоронні формати з розмінування із Колумбією та Сирією

JYSK відкрив оновлений магазин у Чернігові

Зеленський анонсував комунікацію з Британією, Німеччиною та Францією стосовно посилення тиску на РФ

В Україні створюють Національну систему дослідників для персональної підтримки науковців

Зеленський у Славутичі: Україна здатна превентивно реагувати на загрози з РФ і Білорусі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА