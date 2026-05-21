18:29 21.05.2026

Зеленський у Славутичі: Україна здатна превентивно реагувати на загрози з РФ і Білорусі

Президент України Володимир Зеленський побував у Славутичі (Київська обл.), спілкувався з керівниками громад Київської та Чернігівської областей, наголосив на посиленні захисту саме цих північних регіонів: фортифікацій, кордону, Сил оборони та безпеки, необхідності вирішення логістичних питань, зокрема ремонту доріг, посилити додатковими системами ППО, вчасно виконати плани стійкості в енергетиці.

"Сьогодні у Славутичі, північ нашої держави. Я спілкувався сьогодні тут із керівниками громад північних регіонів – Київської та Чернігівської областей. Дуже важливо підтримати наших людей тут, посилити захист. Саме цим і займаємось", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні, що оприлюднив у своєму телеграм-каналі.

Зеленський наголосив, що це стосується і захисних споруд: "фортифікацій та іншого, посилення кордону буде додатково, також наші Сили оборони й безпеки, які є саме на цьому напрямку, – на Чернігів та Київ із території сусідів у Білорусі, яких Росія дуже хоче втягнути в цю війну більше, та з Брянської області".

За словами президента України, "у нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій – звідти може бути загроза, – і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі, тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей".

"Ми пам'ятаємо, що у 22-му році наступ був і з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські Сили оборони, Сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати, відповідати справедливо, безумовно", – наголосив Зеленський.

Зеленський також поінформував про вирішення місцевих проблем – і в Київській області, і на Чернігівщині з точки зору безпеки. "Місцеві дороги – детально говорили. Це логістика нашого захисту, логістика евакуації поранених. За червень найбільші питання по дорогах таких мають бути вирішені. Пряма відповідальність уряду, обласної влади, а там, де є обстріли, – відповідних військових та спеціальних служб", – наголосив президент

"Багато питань від громад, які межують із Білоруссю. І, звісно, треба дуже сильно посилити ППО – саме так, як сказали люди", – додав він. Президент пообіцяв "розподіл додаткового обладнання, він буде. Є ця спроможність. Очікую доповідь за результатами. Фінансування для всіх наших оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку теж є. Якщо є питання, актуальні, питання техніки, ресурсу й громади можуть самі виконати те, що необхідно, уряд повинен це забезпечити, профінансувати, допомогти".

Окремо Зеленський зупинився на питанні енергетики. "Всіх об'єднує виклик, і плани стійкості, які є для регіонів, мають бути виконані повністю для кожної області, для всіх громад. Час має значення".

"Дякую всім, хто залучений, за оперативність, і дякую бізнесу, який допомагає. Дякую кожному, хто дбає про громаду й про Україну, як про самого себе. Дякую, Славутич! Дякую всім керівникам громад, хто з людьми – по-справжньому. Обов'язково захистимо нашу державу, захистимо Україну і нашу незалежність", – наголосив очільник Української держави.

