Суд призначив 8 років тюрми ексфінансисту бойової бригади, який привласнив 9,7 млн грн і програв їх у казино

Самарівський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав винним колишнього керівника фінансово-економічної служби однієї з бригад, що виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку, повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Слідство встановило, що у 2023-2025 роках він змінював банківські реквізити військовослужбовців і спрямовував їхні виплати на власні рахунки. У такий спосіб привласнив понад 9,7 млн гривень. Для цього фігурант відкрив 14 банківських рахунків. Також він продовжував нараховувати гроші на звільнених зі служби військових і також забирав їх собі, а нестачу приховував у звітності. Гроші він програв у азартні ігри", – йдеться у повідомленні.

У квітні 2025 року зловмисник самовільно залишив військову частину. Щоб уникнути викриття, відправив свій телефон за кордон, придбав інше авто та змінював орендовані квартири. На початку 2026 року працівники ДБР його затримали.

Суд визнав його винним за: ч. 5 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 4 ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України.

За сукупністю злочинів суд призначив покарання – 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляції.