Інтерфакс-Україна
Події
18:12 21.05.2026

Глава МЗС Естонії: Поява безпілотників у Балтійському регіоні є прямим наслідком незаконної агресивної війни Росії проти України

2 хв читати
Глава МЗС Естонії: Поява безпілотників у Балтійському регіоні є прямим наслідком незаконної агресивної війни Росії проти України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Естонія не піддасться на залякування та провокації з боку Росії, зазначивши, що поява безпілотників у Балтійському регіоні є прямим наслідком агресії РФ проти України, а Україна має право захищатися.

"Росія продовжує поширювати неправдиві звинувачення, погрози та навмисні провокації. Давайте будемо абсолютно чіткими: Естонія не дозволяла використовувати свою територію чи повітряний простір для нападів на Росію. Ці твердження є неправдивими, і Росія це знає", – написав він у соціальній мережі Х у четвер.

Він також наголосив, що "поява безпілотників у Балтійському регіоні є прямим наслідком незаконної агресивної війни Росії проти України. Україна має право захищатися від агресора та наносити удари по військових об’єктах, що підтримують російську військову машину".

"Естонія не піддасться залякуванню пропагандою чи погрозами. Загроза одному члену НАТО є загрозою для всього Альянсу, і наші союзники стоять за нами єдиним фронтом", – резюмував очільник зовнішньополітичного відомства Естонії.

Раніше у цей день, міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що "Литва не надавала свого повітряного простору жодній з воюючих держав і не має наміру це робити".

Російські ЗМІ нещодавно опублікували твердження, що країни Балтії можуть дозволити використовувати свій повітряний простір українським дронам, що нібито загрожує безпеці Калінінграда.

Представники НАТО відкинули ці повідомлення як дезінформацію, заявивши, що українські дрони, ймовірно, потрапили в Балтійський регіон після того, як їх збили з курсу російські засоби радіоелектронної боротьби.

Як повідомлялося, дрони, які впали у Латвії 7 травня були українськими апаратами, що збилися з курсу під впливом російських засобів РЕБ. Також в останні тижні українські дрони, що летіли атакувати об’єкти в РФ, неодноразово залітали у повітряний простір Литви, Естонії та Фінляндії.

Теги: #повітряний_простір #цахкна #балтія #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:39 20.05.2026
Фон дер Ляєн про погрози РФ країнам Балтії: Погроза на адресу однієї держави-члена ЄС є погрозою для всього Союзу

Фон дер Ляєн про погрози РФ країнам Балтії: Погроза на адресу однієї держави-члена ЄС є погрозою для всього Союзу

10:04 20.05.2026
Від нічної атаки в Одесі постраждала одна людина

Від нічної атаки в Одесі постраждала одна людина

18:19 19.05.2026
Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі вважає "стандартним російським трюком" обвинувачення з боку РФ країн Балтії

Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі вважає "стандартним російським трюком" обвинувачення з боку РФ країн Балтії

15:05 19.05.2026
МЗС про інцидент з дронами в Естонії: РФ продовжує навмисно перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії

МЗС про інцидент з дронами в Естонії: РФ продовжує навмисно перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії

14:10 18.05.2026
Стало відомо про ще одне торгове судно, що зазнало пошкоджень через нічну атаку на Одесу – АМПУ

Стало відомо про ще одне торгове судно, що зазнало пошкоджень через нічну атаку на Одесу – АМПУ

13:22 18.05.2026
Російські БпЛА атакували два судна на шляху до портів Великої Одеси

Російські БпЛА атакували два судна на шляху до портів Великої Одеси

10:25 18.05.2026
ВМС України уточнили, що РФ ударила безпілотником по сухогрузу з китайським екіпажем і власником із КНДР

ВМС України уточнили, що РФ ударила безпілотником по сухогрузу з китайським екіпажем і власником із КНДР

12:44 16.05.2026
Окупанти атакували дроном житловий будинок у Херсоні, поранено 15-річного хлопця

Окупанти атакували дроном житловий будинок у Херсоні, поранено 15-річного хлопця

17:45 11.05.2026
Цахкна: Настав час визнати, що сильна Україна – це сильна Європа

Цахкна: Настав час визнати, що сильна Україна – це сильна Європа

16:57 11.05.2026
Сибіга обговорив з очільником МЗС Естонії поглиблення співпраці у сфері повітряної безпеки

Сибіга обговорив з очільником МЗС Естонії поглиблення співпраці у сфері повітряної безпеки

ВАЖЛИВЕ

АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід Єрмаку

Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

Федоров: Україна розробляє дешеві ракети для збиття "шахедів", завдання – масштабувати виробництво

Відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами зріс удвічі за останні чотири місяці – Федоров

ОСТАННЄ

Уряд ухвалив зміни до експериментального проєкту зі створення груп ППО в територіальних громадах

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави двом суддям Верховного суду по справі Князева

В Офісі президента порадили слідкувати за діями Лукашенка: слова цього пана нічого не значать

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 11, серед них дитина – ОВА

В Дніпрі внаслідок удару постраждали 5 людей – ОВА

Новий заказник ім.Борейка створений з двох островів на Дніпрі біля Козина

У Дніпрі зафіксовано влучання у дві багатоповерхівки, інформація щодо постраждалих з'ясовується

Єрмак після рішення суду: Я залишаюся в Україні, за можливості буду допомагати військовим

АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід Єрмаку

Єрмак: під час війни Зеленський зосереджений на роботі верховного головнокомандувача

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА