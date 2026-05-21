Глава МЗС Естонії: Поява безпілотників у Балтійському регіоні є прямим наслідком незаконної агресивної війни Росії проти України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Естонія не піддасться на залякування та провокації з боку Росії, зазначивши, що поява безпілотників у Балтійському регіоні є прямим наслідком агресії РФ проти України, а Україна має право захищатися.

"Росія продовжує поширювати неправдиві звинувачення, погрози та навмисні провокації. Давайте будемо абсолютно чіткими: Естонія не дозволяла використовувати свою територію чи повітряний простір для нападів на Росію. Ці твердження є неправдивими, і Росія це знає", – написав він у соціальній мережі Х у четвер.

Він також наголосив, що "поява безпілотників у Балтійському регіоні є прямим наслідком незаконної агресивної війни Росії проти України. Україна має право захищатися від агресора та наносити удари по військових об’єктах, що підтримують російську військову машину".

"Естонія не піддасться залякуванню пропагандою чи погрозами. Загроза одному члену НАТО є загрозою для всього Альянсу, і наші союзники стоять за нами єдиним фронтом", – резюмував очільник зовнішньополітичного відомства Естонії.

Раніше у цей день, міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що "Литва не надавала свого повітряного простору жодній з воюючих держав і не має наміру це робити".

Російські ЗМІ нещодавно опублікували твердження, що країни Балтії можуть дозволити використовувати свій повітряний простір українським дронам, що нібито загрожує безпеці Калінінграда.

Представники НАТО відкинули ці повідомлення як дезінформацію, заявивши, що українські дрони, ймовірно, потрапили в Балтійський регіон після того, як їх збили з курсу російські засоби радіоелектронної боротьби.

Як повідомлялося, дрони, які впали у Латвії 7 травня були українськими апаратами, що збилися з курсу під впливом російських засобів РЕБ. Також в останні тижні українські дрони, що летіли атакувати об’єкти в РФ, неодноразово залітали у повітряний простір Литви, Естонії та Фінляндії.