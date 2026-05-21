Уряд ухвалив зміни до експериментального проєкту зі створення груп ППО в територіальних громадах

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до експериментального проєкту зі створення груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад, який реалізується з червня 2025 року, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"До проекту долучаються органи місцевого самоврядування – вони можуть напряму фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Громади можуть спрямовувати кошти на виплату винагород, закупівлю технічних засобів, пального, безпілотних систем та іншого забезпечення для роботи груп ППО", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Крім того, уряд врегулював механізм додаткової винагороди учасникам груп ППО – виплата здійснюється за підтверджене ураження або знищення повітряної цілі.

"Громади зможуть оперативніше реагувати на повітряні загрози та посилити захист критичної інфраструктури на місцях без додаткового навантаження на бойові підрозділи. Координацію та оперативне управління групами здійснюють Повітряні сили ЗСУ. Учасники груп виконують завдання відповідно до статутів Збройних сил України", – додала прем’єр.