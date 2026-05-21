Інтерфакс-Україна
Події
18:02 21.05.2026

Уряд ухвалив зміни до експериментального проєкту зі створення груп ППО в територіальних громадах

1 хв читати
Уряд ухвалив зміни до експериментального проєкту зі створення груп ППО в територіальних громадах
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до експериментального проєкту зі створення груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад, який реалізується з червня 2025 року, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"До проекту долучаються органи місцевого самоврядування – вони можуть напряму фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Громади можуть спрямовувати кошти на виплату винагород, закупівлю технічних засобів, пального, безпілотних систем та іншого забезпечення для роботи груп ППО", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Крім того, уряд врегулював механізм додаткової винагороди учасникам груп ППО – виплата здійснюється за підтверджене ураження або знищення повітряної цілі.

"Громади зможуть оперативніше реагувати на повітряні загрози та посилити захист критичної інфраструктури на місцях без додаткового навантаження на бойові підрозділи. Координацію та оперативне управління групами здійснюють Повітряні сили ЗСУ. Учасники груп виконують завдання відповідно до статутів Збройних сил України", – додала прем’єр.

Теги: #ппо #громади #винагороди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:03 21.05.2026
Групи ППО двох підприємств вже почали повноцінно виконувати бойові завдання – міністр оборони

Групи ППО двох підприємств вже почали повноцінно виконувати бойові завдання – міністр оборони

09:03 21.05.2026
ППО за ніч знешкодила 109 з 116 дронів, є влучання на 5 локаціях

ППО за ніч знешкодила 109 з 116 дронів, є влучання на 5 локаціях

17:49 20.05.2026
ПС ЗСУ: Знешкоджено 75 із 84 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 6 ударних дрона з ранку середи

ПС ЗСУ: Знешкоджено 75 із 84 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 6 ударних дрона з ранку середи

08:55 20.05.2026
ППО України збила 131 зі 154 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях

ППО України збила 131 зі 154 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях

17:28 19.05.2026
Польський BGK готує інструменти майже на EUR340 млн для підтримки бізнесу й муніципалітетів в Україні

Польський BGK готує інструменти майже на EUR340 млн для підтримки бізнесу й муніципалітетів в Україні

08:56 19.05.2026
ППО збила 180 з 209 російських дронів вночі, зафіксовані влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

ППО збила 180 з 209 російських дронів вночі, зафіксовані влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

08:56 18.05.2026
ППО України збила півтисячі ворожих цілей, зафіксовано 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях

ППО України збила півтисячі ворожих цілей, зафіксовано 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях

09:20 17.05.2026
ППО ліквідувала 279 з 287 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на семи локаціях – Повітряні сили

ППО ліквідувала 279 з 287 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на семи локаціях – Повітряні сили

10:16 16.05.2026
ППО збила вночі 269 з 294 російських дронів, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

ППО збила вночі 269 з 294 російських дронів, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

12:58 15.05.2026
Лише 2,1% громад надають повний пакет соцпослуг для дітей, Улютін доручив провести перевірки по всій країні

Лише 2,1% громад надають повний пакет соцпослуг для дітей, Улютін доручив провести перевірки по всій країні

ВАЖЛИВЕ

АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід Єрмаку

Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

Федоров: Україна розробляє дешеві ракети для збиття "шахедів", завдання – масштабувати виробництво

Відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами зріс удвічі за останні чотири місяці – Федоров

ОСТАННЄ

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави двом суддям Верховного суду по справі Князева

В Офісі президента порадили слідкувати за діями Лукашенка: слова цього пана нічого не значать

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 11, серед них дитина – ОВА

В Дніпрі внаслідок удару постраждали 5 людей – ОВА

Новий заказник ім.Борейка створений з двох островів на Дніпрі біля Козина

У Дніпрі зафіксовано влучання у дві багатоповерхівки, інформація щодо постраждалих з'ясовується

Єрмак після рішення суду: Я залишаюся в Україні, за можливості буду допомагати військовим

АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід Єрмаку

Єрмак: під час війни Зеленський зосереджений на роботі верховного головнокомандувача

СБУ та БЕБ викрили схему привласнення понад 71 млн грн під час закупівлі продовольства для ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА