ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави двом суддям Верховного суду по справі Князева

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2,5 млн грн та 2 млн грн двом суддям Верховного Суду.

"Сьогодні, 21 травня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжні заходи у вигляді застави у розмірі 2,5 млн грн та 2 млн грн відповідно до двох суддів Верховного Суду", – йдеться в повідомленні ВАКС на сторінці в Фейсбук в четвер.

В повідомленні не вказані імена підозрюваних суддів. Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, йдеться про суддів Верховного Суду Ігоря Желєзного (2 млн грн застави) та Ірину Григор’єву (2,5 млн грн застави) .

Згідно з повідомленням, підозрювані не пізніше 5 днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов’язані внести кошти на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду або забезпечити їх внесення заставодавцем.

На підозрюваних також покладено процесуальні обов’язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, детектива, прокурора чи суду; не виїжджати за межі Київської області та м. Києва без дозволу слідчого, детектива, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади наявні паспорти для виїзду за кордон; інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

За інформацією ВАКС, строк дії обов’язків – до 21.07.2026 включно.

"Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України", – наголошують в суді.

19 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили нові підозри у справі щодо корупції у Верховному Суді: троє чинних суддів ВС та один суддя у відставці підозрюються в одержанні неправомірної вигоди за ухвалення рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит". За версією слідства, ці особи одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит" -бізнесмена Костянтина Жеваго.

За даними антикорупційної прокуратури, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом "бекофісу" у Верховному Суді.

За даними САП, протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату $2,7 млн.

"19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. Після чого у травні 2023 року $1,8 млн були розподілені між Головою та суддями Верховного Суду", – інформували в САП.

15 травня 2023 року голову Верховного Суду Всеволода Князева та адвоката викрили під час отримання другого траншу неправомірної вигоди в сумі $450 тис. Справа за обвинуваченням колишнього топпосадовця наразі слухається у ВАКС.

В липні 2023 року про підозру повідомили й самому бізнесмену, а у вересні 2025 року – особі, за пособництва якої забезпечено передачу коштів власником групи "Фінанси та кредит" Голові та суддям Верховного Суду.

15 жовтня 2025 року АП ВАКС надала дозвіл на спеціальне досудове розслідування у справі власника групи "Фінанси і кредит".

Запобіжні заходи двом іншим фігурантам справи, як очікується, будуть обиратися 25 травня.