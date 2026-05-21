В Офісі президента порадили слідкувати за діями Лукашенка: слова цього пана нічого не значать

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин прокоментував заяви очільника Білорусі Олександра Лукашенка про так звану агресію проти Білорусі – назвав такі висловлювання "нічого не вартими" та наголосив на важливості "слідкувати за його діями".

"Та ще з 22-го року всім очевидно, що слова цього пана нічого не значать, тож слідкуємо за його діями", – сказав Литвин журналістам у четвер.

Раніше у цей день Лукашенко зробив низку коментарів на заяви президента України Володимира Зеленського про можливість втягнення Білорусі у війну проти України. "Якщо ми й будемо втягнуті у війну, зокрема якщо це буде проти України, то лише в одному випадку – якщо вони вчинять проти нас агресію", – наголосив Лукашенко. Тоді ж він запропонував Зеленському зустрітися для переговорів, але одночасно згадав про "ядерні тренування".