Інтерфакс-Україна
Події
17:50 21.05.2026

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 11, серед них дитина – ОВА

1 хв читати

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Дніпру зросла до 11 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"До 11 зросла кількість поранених через удар росіян по Дніпру. Серед них – 13-річний хлопчик. Він госпіталізований. Як і семеро дорослих. Всі у стані середньої тяжкості. Троє постраждалих на амбулаторному лікуванні", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки було пошкоджено два багатоповерхові будинки, спалахнула пожежа.

Раніше було відомо про 5 постраждалих

 

