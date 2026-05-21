17:21 21.05.2026

Новий заказник ім.Борейка створений з двох островів на Дніпрі біля Козина

Київська обласна рада на засіданні в четвер ухвалила рішення про створення нового об’єкту природно-заповідного фонду – ландшафтного заказника місцевого значення, до складу якого увійшли острови Покал та Рославський на Дніпрі, повідомив один з ініціаторів його створення, депутат Київської обласної ради від партії "Європейська солідарність" Роман Титикало.

За його словами, заказник названо на честь природозахисника та голови Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) Володимира Борейка, який загинув у березні в дорожньо-транспортній пригоді під Києвом.

"Цей об’єкт природно-заповідного фонду був напрацьований нами спільно з Володимиром Борейком. Ми тривалий час разом працювали над його створенням, і це стало одним із останніх природоохоронних клопотань Володимира Борейка щодо створення нового об’єкта ПЗФ в Україні. На жаль, Володимир Борейко трагічно загинув, не встигнувши побачити результат цієї роботи. Саме тому за моєї ініціативи новоствореному заказнику присвоєно ім’я Володимира Борейка", – написав Титикало в Facebook у четвер.

До території заказника увійшли два острови загальною площею 426,5 га: Рославський (299,5 га) та острів Покал (127 га). Острови знаходяться по сусідству навпроти селища Козин Обухівського району міста Києва приблизно у 4 км від міської межі української столиці. На лівому березі Дніпра навпроти них – котеджні містечка та село Вишеньки Бориспільського району.

"Це одна з небагатьох ділянок дніпровської заплави, де збереглися природні луки, болотні комплекси, заплавні ліси та середовище існування великої кількості рідкісних видів рослин і тварин. На території заказника зафіксовано червонокнижні види рослин, птахів та комах, а також місця перебування орлана-білохвоста – одного з найбільших хижих птахів Європи", – розповів Титикало.

В.о. голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський повідомив, що на 37-й черговій сесії Київської обласної ради у четвер депутати також підтримали нові обласні програми, зокрема програму державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря зони "Київська" на 2026-30 роки, програму проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель державної власності на 2026-27 роки, обласну цільову програму "Громадський транспорт Київщини на 2026-27 роки".

