17:05 21.05.2026
У Дніпрі зафіксовано влучання у дві багатоповерхівки, інформація щодо постраждалих з'ясовується
Фото: Дніпропетровська ОВА
Російські окупанти завдали удару по Дніпру, є влучання у дві багатоповерхівки, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
"Росіяни знову завдали удару по Дніпру. Попередньо, пошкоджені два багатоповерхові будинки. Спалахнула пожежа", – написав він у Телеграмі у четвер.
Інформацію підтвердив мер міста Борис Філатов, зазначивши що масштаби руйнувань та дані щодо постраждалих з’ясовують.