У Дніпрі зафіксовано влучання у дві багатоповерхівки, інформація щодо постраждалих з'ясовується

Російські окупанти завдали удару по Дніпру, є влучання у дві багатоповерхівки, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Росіяни знову завдали удару по Дніпру. Попередньо, пошкоджені два багатоповерхові будинки. Спалахнула пожежа", – написав він у Телеграмі у четвер.

Інформацію підтвердив мер міста Борис Філатов, зазначивши що масштаби руйнувань та дані щодо постраждалих з’ясовують.