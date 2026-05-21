Інтерфакс-Україна
Події
17:05 21.05.2026

У Дніпрі зафіксовано влучання у дві багатоповерхівки, інформація щодо постраждалих з'ясовується

1 хв читати
У Дніпрі зафіксовано влучання у дві багатоповерхівки, інформація щодо постраждалих з'ясовується
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти завдали удару по Дніпру, є влучання у дві багатоповерхівки, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Росіяни знову завдали удару по Дніпру. Попередньо, пошкоджені два багатоповерхові будинки. Спалахнула  пожежа", – написав він у Телеграмі у четвер.

Інформацію підтвердив мер міста Борис Філатов, зазначивши що масштаби руйнувань та дані щодо постраждалих з’ясовують.

Теги: #дніпро #атака_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:50 21.05.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 11, серед них дитина – ОВА

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 11, серед них дитина – ОВА

17:32 21.05.2026
В Дніпрі внаслідок удару постраждали 5 людей – ОВА

В Дніпрі внаслідок удару постраждали 5 людей – ОВА

13:16 21.05.2026
Логістичний центр компанії "УВК" у Дніпрі знищено внаслідок ворожої атаки

Логістичний центр компанії "УВК" у Дніпрі знищено внаслідок ворожої атаки

13:04 21.05.2026
До 6 збільшилась кількість поранених у Сумах внаслідок удару окупантів

До 6 збільшилась кількість поранених у Сумах внаслідок удару окупантів

11:05 21.05.2026
У Сумах є постраждалі через влучання у житловому секторі – ОВА

У Сумах є постраждалі через влучання у житловому секторі – ОВА

07:09 21.05.2026
У Дніпрі через ворожий удар постраждала 58-річна жінка, пошкоджено житло – ОВА

У Дніпрі через ворожий удар постраждала 58-річна жінка, пошкоджено житло – ОВА

04:22 21.05.2026
У Дніпрі вдруге за місяць ракета влучила у склад VARUS, є загиблі

У Дніпрі вдруге за місяць ракета влучила у склад VARUS, є загиблі

17:29 20.05.2026
Програма "Перезавантаження" УЧХ стартувала у Дніпрі

Програма "Перезавантаження" УЧХ стартувала у Дніпрі

01:43 20.05.2026
У Дніпрі вже п'ятеро поранених через атаку РФ

У Дніпрі вже п'ятеро поранених через атаку РФ

18:57 18.05.2026
У Дніпрі після нічної атаки кількість постраждалих зросла до 28 людей

У Дніпрі після нічної атаки кількість постраждалих зросла до 28 людей

ВАЖЛИВЕ

АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід Єрмаку

Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

Федоров: Україна розробляє дешеві ракети для збиття "шахедів", завдання – масштабувати виробництво

Відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами зріс удвічі за останні чотири місяці – Федоров

ОСТАННЄ

Уряд ухвалив зміни до експериментального проєкту зі створення груп ППО в територіальних громадах

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави двом суддям Верховного суду по справі Князева

В Офісі президента порадили слідкувати за діями Лукашенка: слова цього пана нічого не значать

Новий заказник ім.Борейка створений з двох островів на Дніпрі біля Козина

Єрмак після рішення суду: Я залишаюся в Україні, за можливості буду допомагати військовим

АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід Єрмаку

Єрмак: під час війни Зеленський зосереджений на роботі верховного головнокомандувача

СБУ та БЕБ викрили схему привласнення понад 71 млн грн під час закупівлі продовольства для ЗСУ

Єрмак: У разі збільшення застави будемо шукати гроші

Прокурор в суді: на резиденцію №2 в "Династії" витрачалися гроші Єрмака

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА