СБУ та БЕБ викрили схему привласнення понад 71 млн грн під час закупівлі продовольства для ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки та за сприяння Міністра оборони України викрила масштабну схему привласнення бюджетних коштів на держзакупівлях для ЗСУ.

"За матеріалами справи, йдеться про розкрадання понад 71 млн грн на постачанні оптових партій продовольчих товарів для української армії у період 2022-2024 років", – повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

Як встановило розслідування, до організації оборудки причетний колишній очільник Департаменту державних закупівель Міноборони. Перебуваючи на посаді у зазначений вище період, фігурант залучив до незаконної діяльності трьох керівників афілійованих комерційних структур. Для реалізації "схеми" посадовець організував укладання з ними договорів на постачання продовольства до військових частин ЗСУ на загальну суму майже 400 млн грн.

Утім, після надходження державних коштів на рахунки підрядники відвантажили замовникам продукцію, яка не відповідає вимогам ДСТУ і встановленим нормам продзабезпечення українських воїнів. У такий спосіб ділки штучно здешевили для себе вартість товарів, а отриману "різницю" розподіли між усіма учасниками оборудки.

Як повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, зловмисники підробляли декларації виробника щодо якості товарів, комплектували якісні продукти з простроченими або взагалі непридатними для споживання, пакували все в один набір і відправляли військовим.

"Директор одного з ТОВ разом із заступником забезпечили поставки до війська неякісних сухпайків на 62,5 млн грн, керівник іншої компанії – ще на 8,6 млн грн", – наголосив генпрокурор в телеграм-каналі.

Він додав, що судові товарознавчі експертизи підтвердили невідповідність харчів стандартам якості та безпечності.

"Нажива на харчуванні військових під час війни – це аморальність найвищого рівня. Особливо коли неякісні та небезпечні продукти могли безпосередньо загрожувати їхньому здоров’ю та боєздатності. Відповідальність буде невідворотною", – підкреслив Кравченко.

Під час обшуків у зловмисників було виявлено смартфони, комп’ютерну техніку та документацію з доказами злочинів.

Наразі всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.