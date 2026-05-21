Єрмак після рішення суду: Я залишаюся в Україні, за можливості буду допомагати військовим

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак після завершення судого засідання щодо апеляції заявив, що залишиться в Україні, продовжить свою адвокатську діяльність, і за можливості буде допомагати військовим на фронті, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

"Я залишаюся в Україні, якщо дадуть можливість буду їздити на фронт, допомагати військовим. Буду продовжувати свою адвокатську діяльність", – сказав він журналістам.

Як повідомлялось, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) залишила без змін запобіжний захід ексголові Офісу президента України Андрію Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн.

Таке рішення АП ВАКС оголосила 21 травня за результатами розгляду апеляції.