16:42 21.05.2026

Єрмак після рішення суду: Я залишаюся в Україні, за можливості буду допомагати військовим

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак після завершення судого засідання щодо апеляції заявив, що залишиться в Україні, продовжить свою адвокатську діяльність, і за можливості буде допомагати військовим на фронті, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

"Я залишаюся в Україні, якщо дадуть можливість буду їздити на фронт, допомагати військовим. Буду продовжувати свою адвокатську діяльність", – сказав він журналістам.

Як повідомлялось, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) залишила без змін запобіжний захід ексголові Офісу президента України Андрію Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн.

Таке рішення АП ВАКС оголосила 21 травня за результатами розгляду апеляції.

Теги: #єрмак #ап_вакс #апеляція

16:36 21.05.2026
АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід Єрмаку

16:33 21.05.2026
