АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід Єрмаку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) залишила без змін запобіжний захід ексголові Офісу президента України Андрію Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", таке рішення АП ВАКС оголосила в четвер за результатами розгляду апеляції.

"Ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду залишити без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення", – сказав суддя.

Ухвала суду вступає в силу з моменту проголошення, оскарженню не підлягає.

Суд оголосив тільки резолютивну частину ухвали, повний текст – 22 травня о 13.10.

Як повідомлялося, 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО після внесення за нього застави в розмірі 140 млн грн.

Ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн, але Вищий антикорупційний суд визначив її у розмірі 140 млн грн.

Захист Єрмака наполягав на повній необґрунтованості підозри.