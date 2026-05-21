Єрмак: під час війни Зеленський зосереджений на роботі верховного головнокомандувача

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський зараз зосереджений на роботі Верховного головнокомандувача, і має набагато більше справ через війну.

"Вибачте, у нас в країні продовжується війна. Президент – верховний головнокомандувач. Я думаю, що в нього набагато більше є справ", – сказав Єрмак журналістам, коментуючи відсутність реакції президента