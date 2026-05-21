Єрмак: У разі збільшення застави будемо шукати гроші

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що у разі збільшення застави до 180 млн грн, ці гроші будуть шукатися.

"Будемо шукати. Як вам і сказав під час оголошення рішення... я не маю таких грошей. Будемо шукати, будемо звертатися", – сказав Єрмак журналістам під час перерви у судовому засіданні, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, АП ВАКС в четвер розпочала розгляд апеляційних скарг сторони обвинувачення та захисту Єрмака на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Адвокат ексголови Офісу президента Ігор Фомін заявив про відсутність доказів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує підозру Єрмаку.

Ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості. САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн, але ВАКС визначив її у розмірі 140 млн грн.