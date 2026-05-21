16:12 21.05.2026

Прокурор в суді: на резиденцію №2 в "Династії" витрачалися гроші Єрмака

На резиденцію №2 в кооперативі "Династія" витрачалися гроші ексголови Офісу президента України Андрія Єрмака, зазначає представник обвинувачення в суді.

Виступаючи в четвер на засіданні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду із запереченнями на апеляційну скаргу захисту щодо обрання Єрмаку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентина Гребенюк сказала: "Чиї гроші витрачалися на резиденцію№2 у котеджному містечку "Династія"? Гроші Єрмака Андрія Борисовича. Це підтверджується матеріалами… це огляд мобільного телефону Чернишової Світлани, її чат з чоловіком, який є іншим підозрюваним в кримінальному провадженні".

Також вона додала, що є низка даних, які є доказами того, що R2 – це сам Єрмак, а на цю резиденцію, згідно з матеріалами справи, було витрачено $1 млн 900 тис.

16:02 21.05.2026
АП ВАКС заслухала сторони щодо апеляції Єрмака і наразі виносить рішення щодо запобіжного заходу

15:27 21.05.2026
Адвокат Єрмака, аргументуючи апеляцію: В обвинувачення нуль доказів, легалізації як такої не було

15:27 21.05.2026
Єрмак заявляє, що виконав усі зобов'язання суду, здав закордонні паспорти та носить електронний браслет

14:35 21.05.2026
АП ВАКС почав розглядати апеляцію на запобіжний захід Єрмаку, захист наполягає на необґрунтованості підозри

13:38 21.05.2026
Єрмак перед розглядом апеляції на запобіжний захід: Сподіваюся на справедливий суд

13:07 21.05.2026
Єрмак прибув до Апеляційної палати ВАКС

10:35 20.05.2026
Єрмак літав до Москви через Мінськ у 2019-2020 рр., оскільки був відповідальним за контакти з РФ, – радник ОП

15:03 19.05.2026
Розгляд апеляції Єрмака на запобіжний захід розпочнеться о 13:10 в четвер – ВАКС

20:33 18.05.2026
Адвокати Єрмака подали апеляцію на запобіжний захід

15:23 18.05.2026
Єрмак після виходу під заставу: залишаюся в Україні, працюватиму на користь держави та допомагатиму військовим

