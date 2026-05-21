Прокурор в суді: на резиденцію №2 в "Династії" витрачалися гроші Єрмака

На резиденцію №2 в кооперативі "Династія" витрачалися гроші ексголови Офісу президента України Андрія Єрмака, зазначає представник обвинувачення в суді.

Виступаючи в четвер на засіданні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду із запереченнями на апеляційну скаргу захисту щодо обрання Єрмаку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентина Гребенюк сказала: "Чиї гроші витрачалися на резиденцію№2 у котеджному містечку "Династія"? Гроші Єрмака Андрія Борисовича. Це підтверджується матеріалами… це огляд мобільного телефону Чернишової Світлани, її чат з чоловіком, який є іншим підозрюваним в кримінальному провадженні".

Також вона додала, що є низка даних, які є доказами того, що R2 – це сам Єрмак, а на цю резиденцію, згідно з матеріалами справи, було витрачено $1 млн 900 тис.