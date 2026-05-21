АП ВАКС заслухала сторони щодо апеляції Єрмака і наразі виносить рішення щодо запобіжного заходу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) заслухала доводи сторони захисту та заперечення прокуратури щодо апеляції на запобіжний захід ексголові Офісу президента України Андрію Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", наразі суд знаходиться в нарадчій кімнаті, де приймає рішення щодо апеляції.

Як повідомлялося, 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО після внесення за нього застави в розмірі 140 млн грн.

Ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн, але Вищий антикорупційний суд визначив її у розмірі 140 млн грн.

Захист Єрмака наполягає на повній необґрунтованості підозри і запобіжного заходу.