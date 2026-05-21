16:02 21.05.2026

АП ВАКС заслухала сторони щодо апеляції Єрмака і наразі виносить рішення щодо запобіжного заходу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) заслухала доводи сторони захисту та заперечення прокуратури щодо апеляції на запобіжний захід ексголові Офісу президента України Андрію Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", наразі суд знаходиться в нарадчій кімнаті, де приймає рішення щодо апеляції.

Як повідомлялося, 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО після внесення за нього застави в розмірі 140 млн грн.

Ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн, але Вищий антикорупційний суд визначив її у розмірі 140 млн грн.

Захист Єрмака наполягає на повній необґрунтованості підозри і запобіжного заходу.

15:27 21.05.2026
Адвокат Єрмака, аргументуючи апеляцію: В обвинувачення нуль доказів, легалізації як такої не було

15:27 21.05.2026
Єрмак заявляє, що виконав усі зобов'язання суду, здав закордонні паспорти та носить електронний браслет

14:35 21.05.2026
АП ВАКС почав розглядати апеляцію на запобіжний захід Єрмаку, захист наполягає на необґрунтованості підозри

13:38 21.05.2026
Єрмак перед розглядом апеляції на запобіжний захід: Сподіваюся на справедливий суд

13:07 21.05.2026
Єрмак прибув до Апеляційної палати ВАКС

10:35 20.05.2026
Єрмак літав до Москви через Мінськ у 2019-2020 рр., оскільки був відповідальним за контакти з РФ, – радник ОП

15:03 19.05.2026
Розгляд апеляції Єрмака на запобіжний захід розпочнеться о 13:10 в четвер – ВАКС

20:33 18.05.2026
Адвокати Єрмака подали апеляцію на запобіжний захід

15:23 18.05.2026
Єрмак після виходу під заставу: залишаюся в Україні, працюватиму на користь держави та допомагатиму військовим

11:03 18.05.2026
Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

