Інтерфакс-Україна
Події
15:55 21.05.2026

В Угрупованні об'єднаних сил спростували інформацію про повну відсутність підрозділів ворога у Куп'янську

1 хв читати
В Угрупованні об'єднаних сил спростували інформацію про повну відсутність підрозділів ворога у Куп'янську
Фото: https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/

Повідомлення про повне вибиття російських військ із Куп’янська (Харківська область) не відповідають реальності, оскільки підрозділи армії РФ у мінімальній кількості досі перебувають у місті, заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

"По Куп’янську маю спростувати заяву "Хартії". Це, на жаль, просто неправда. Ситуація має некоректне цитування. На жаль, підрозділи ворога в місті все ще перебувають. Так, їх мінімальна кількість, але вони там є. Дуже погано, що вчора пройшла так масово інформація від початку з не дуже коректним цитуванням і не дуже вдалим", – сказав він в ефірі телемарафону у четвер.

Речник зазначив, що "це трішки дезінформувало суспільство", однак "хотілося б, щоб така інформація відповідала дійсності".

Раніше в медіа з’явилася інформація, що у Куп’янську Харківської області немає угруповань російських сил після контроперації Сил оборони України.

Теги: #купянськ #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:30 21.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 177 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 177 ворожих атак – Генштаб

00:55 19.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 203 ворожі атаки – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 203 ворожі атаки – Генштаб

03:20 17.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 195 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 195 ворожих атак – Генштаб

02:52 15.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 202 ворожі атаки – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 202 ворожі атаки – Генштаб

19:25 13.05.2026
РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Житомирщині – глава компанії

РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Житомирщині – глава компанії

01:53 13.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 170 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 170 ворожих атак – Генштаб

00:00 12.05.2026
Ворог просунувся поблизу трьох населених пунктів на Донеччині

Ворог просунувся поблизу трьох населених пунктів на Донеччині

06:39 11.05.2026
Окупанти втратили впродовж доби 920 військовослужбовців – Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 920 військовослужбовців – Генштаб

22:12 10.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 144 ворожі атаки – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 144 ворожі атаки – Генштаб

01:25 10.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 121 ворожу атаку – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 121 ворожу атаку – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

Федоров: Україна розробляє дешеві ракети для збиття "шахедів", завдання – масштабувати виробництво

Відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами зріс удвічі за останні чотири місяці – Федоров

СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах України

ОСТАННЄ

НАБУ проводить розслідування щодо отримання детективом квартири від батька-підозрюваного у справі Князева

Адвокат Єрмака, аргументуючи апеляцію: В обвинувачення нуль доказів, легалізації як такої не було

Єрмак заявляє, що виконав усі зобов'язання суду, здав закордонні паспорти та носить електронний браслет

45% батьків підтримують реформу старшої профільної школи НУШ – дослідження

Зеленський повідомив про удар по штабу ФСБ РФ та знищення російського ЗРК на ТОТ

Екскерівнику Сквирського райсуду на Київщині повідомлено про підозру в шахрайстві з нерухомістю

АП ВАКС почав розглядати апеляцію на запобіжний захід Єрмаку, захист наполягає на необґрунтованості підозри

П'ятниця та субота в Україні будуть теплими, але з дощами та грозами

Перехід медпрацівника на недержавну мову можливий лише за взаємною згодою з пацієнтом – Секретаріат мовного омбудсмена

Кортеж з прахом лідера ОУН Мельника вже в Україні – Верещук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА