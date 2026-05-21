В Угрупованні об'єднаних сил спростували інформацію про повну відсутність підрозділів ворога у Куп'янську

Повідомлення про повне вибиття російських військ із Куп’янська (Харківська область) не відповідають реальності, оскільки підрозділи армії РФ у мінімальній кількості досі перебувають у місті, заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

"По Куп’янську маю спростувати заяву "Хартії". Це, на жаль, просто неправда. Ситуація має некоректне цитування. На жаль, підрозділи ворога в місті все ще перебувають. Так, їх мінімальна кількість, але вони там є. Дуже погано, що вчора пройшла так масово інформація від початку з не дуже коректним цитуванням і не дуже вдалим", – сказав він в ефірі телемарафону у четвер.

Речник зазначив, що "це трішки дезінформувало суспільство", однак "хотілося б, щоб така інформація відповідала дійсності".

Раніше в медіа з’явилася інформація, що у Куп’янську Харківської області немає угруповань російських сил після контроперації Сил оборони України.