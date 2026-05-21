15:51 21.05.2026

НАБУ проводить розслідування щодо отримання детективом квартири від батька-підозрюваного у справі Князева

Національне антикорупційне бюро України проводить службове розслідування щодо інформації, оприлюдненій у медіа, про отримання детективом НАБУ у подарунок нерухомості від батька, який є підозрюваним у справі про корупцію у Верховному суді.

"Вказаний працівник не входив до складу слідчої групи, яка розслідує кримінальне провадження щодо корупції у Верховному суді, і не мав доступу до відповідних матеріалів справи. Для встановлення всіх обставин переоформлення майна проводиться службове розслідування", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі бюро.

Крім того, у день повідомлення про підозру Директор НАБУ підписав рішення про накладення арешту на згадану нерухомість, яке передане до виконання.

Бюро також направило відповідне клопотання для її арешту судом.

Низка українських ЗМІ опублікувала у четвер інформацію, що Олександр Прокопенко – суддя Верховного суду у відставці з 2024 року, який є підозрюваним у справі ексголови Верховного суду Всеволода Князєва, 16 травня переоформив квартиру та паркомісце на сина-детектива НАБУ, Богдана Прокопенка.

Верховний суд повідомив, що ця квартира була передана судді Прокопенку в користування як службова. Після чого він вивів її з числа службових і приватизував – на свою матір.

19 травня НАБУ вручало Олександру Прокопенку повідомлення про підозру в особливо тяжкому корупційному злочині.

Як повідомлялось, у 2023 році НАБУ та САП затримали голову Верховного суду Всеволода Князєва за підозрою в одержанні неправомірної вигоди у $2,7 млн.

