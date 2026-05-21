15:27 21.05.2026

Єрмак заявляє, що виконав усі зобов'язання суду, здав закордонні паспорти та носить електронний браслет

Єрмак заявляє, що виконав усі зобов'язання суду, здав закордонні паспорти та носить електронний браслет
Фото: Єгор Шуміхін

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що ніколи не переховувався від органів досудового розслідування, а також виконав усі зобов’язання суду, зокрема, носіння електронного браслету, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Наразі я виконав всі зобов’язання, які на мене наклав суд... Я ношу електронний браслет. Я хотів би також передати до вашої уваги підтвердження, що мною здані всі закордонні паспорти", – сказав Єрмак під час засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) в четвер.

Як повідомлялося, АП ВАКС в четвер розпочала розгляд апеляційних скарг сторони обвинувачення та захисту Єрмака на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Адвокат ексголови Офісу президента Ігор Фомін заявляє про відсутність доказів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує підозру Єрмаку.

Ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості. САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн, але ВАКС визначив її у розмірі 140 млн грн.

15:27 21.05.2026
Адвокат Єрмака, аргументуючи апеляцію: В обвинувачення нуль доказів, легалізації як такої не було

Адвокат Єрмака, аргументуючи апеляцію: В обвинувачення нуль доказів, легалізації як такої не було

14:35 21.05.2026
АП ВАКС почав розглядати апеляцію на запобіжний захід Єрмаку, захист наполягає на необґрунтованості підозри

АП ВАКС почав розглядати апеляцію на запобіжний захід Єрмаку, захист наполягає на необґрунтованості підозри

13:38 21.05.2026
Єрмак перед розглядом апеляції на запобіжний захід: Сподіваюся на справедливий суд

Єрмак перед розглядом апеляції на запобіжний захід: Сподіваюся на справедливий суд

13:07 21.05.2026
Єрмак прибув до Апеляційної палати ВАКС

Єрмак прибув до Апеляційної палати ВАКС

10:44 21.05.2026
Суд у Відні зобов'язав Борислава Березу не поширювати твердження щодо Ощадбанку в "угорській справі"

Суд у Відні зобов'язав Борислава Березу не поширювати твердження щодо Ощадбанку в "угорській справі"

19:23 20.05.2026
Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу

18:03 20.05.2026
Суд виправдав ключового свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова – ЦПК

Суд виправдав ключового свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова – ЦПК

15:27 20.05.2026
Міндіч подав позов проти Зеленського щодо оскарження санкцій

Міндіч подав позов проти Зеленського щодо оскарження санкцій

10:35 20.05.2026
Єрмак літав до Москви через Мінськ у 2019-2020 рр., оскільки був відповідальним за контакти з РФ, – радник ОП

Єрмак літав до Москви через Мінськ у 2019-2020 рр., оскільки був відповідальним за контакти з РФ, – радник ОП

16:18 19.05.2026
Суд скасував рішення про роз'єднання позовних вимог у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

Суд скасував рішення про роз'єднання позовних вимог у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

