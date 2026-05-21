Єрмак заявляє, що виконав усі зобов'язання суду, здав закордонні паспорти та носить електронний браслет

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що ніколи не переховувався від органів досудового розслідування, а також виконав усі зобов’язання суду, зокрема, носіння електронного браслету, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Наразі я виконав всі зобов’язання, які на мене наклав суд... Я ношу електронний браслет. Я хотів би також передати до вашої уваги підтвердження, що мною здані всі закордонні паспорти", – сказав Єрмак під час засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) в четвер.

Як повідомлялося, АП ВАКС в четвер розпочала розгляд апеляційних скарг сторони обвинувачення та захисту Єрмака на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн. Адвокат ексголови Офісу президента Ігор Фомін заявляє про відсутність доказів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує підозру Єрмаку.

Ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості. САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн, але ВАКС визначив її у розмірі 140 млн грн.