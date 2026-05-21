15:27 21.05.2026

Адвокат Єрмака, аргументуючи апеляцію: В обвинувачення нуль доказів, легалізації як такої не було

Фото: Єгор Шуміхін

Адвокат ексголови Офісу президента України Андрія Єрмака Ігор Фомін заявляє про відсутність "в природі" доказів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує підозру Єрмаку і стверджує, що процесу легалізації майна як такого не було.

"Єрмак ніколи не був і ні в який спосіб не ставав ні користувачем, ні володільцем зазначеного майна. Якщо злочинна організація – це "пральня", то як вона мала діяти? Мала б взяти гроші з хабарів… відмити їх… і повернути тим особам, які їх у "пральню" передали", – сказав адвокат, виступаючи в четвер на розгляді апеляції на обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн.

За словами Фоміна, було б логічно, якщо б побудували за ймовірно неправомірні гроші будівлю і продали її, отримавши вже "чисті гроші". "Тоді б відбулася ця цивільно-правова угода, внаслідок якої вони б отримали на рахунки цього підприємства вже "білі" гроші, які б мали можливість використовувати і якихось інших операціях. Тоді б ми могли сказати, що відбулася операція щодо відмивання цих коштів", – додав Фомін.

Він продовжив: "В даному випадку що відбулося? Нібито гроші, які належали особам, яких підозрюють в хабарництві, були направлені в "пральню" до Міндіча, який їх сам не мав можливості відмити, тому взяв в якості виконавця Єрмака, щоб він відмив йому ці гроші і вклав в цю недобудову. Та хіба ж там щось відмилося?... Хіба отримав хоч хтось право власності на це майно?".

Адвокат наголосив, що у сторони обвинувачення "нуль доказів". "І не тільки тому, що сторона обвинувачення їх не зібрала, – вони в природі відсутні".

Раніше, перед засідання суду, відповідаючи на питання журналістів, чого він очікує від засідання, Єрмак сказав: "Справедливого суду, ми ж живемо в правовій державі".

Як повідомлялося, 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО після внесення за нього застави в розмірі 140 млн грн.

Ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн, але Вищий антикорупційний суд визначив її у розмірі 140 млн грн.

16:21 21.05.2026
Єрмак: У разі збільшення застави будемо шукати гроші

16:12 21.05.2026
Прокурор в суді: на резиденцію №2 в "Династії" витрачалися гроші Єрмака

16:02 21.05.2026
АП ВАКС заслухала сторони щодо апеляції Єрмака і наразі виносить рішення щодо запобіжного заходу

15:27 21.05.2026
Єрмак заявляє, що виконав усі зобов'язання суду, здав закордонні паспорти та носить електронний браслет

14:35 21.05.2026
АП ВАКС почав розглядати апеляцію на запобіжний захід Єрмаку, захист наполягає на необґрунтованості підозри

13:38 21.05.2026
Єрмак перед розглядом апеляції на запобіжний захід: Сподіваюся на справедливий суд

13:07 21.05.2026
Єрмак прибув до Апеляційної палати ВАКС

10:35 20.05.2026
Єрмак літав до Москви через Мінськ у 2019-2020 рр., оскільки був відповідальним за контакти з РФ, – радник ОП

15:03 19.05.2026
Розгляд апеляції Єрмака на запобіжний захід розпочнеться о 13:10 в четвер – ВАКС

20:33 18.05.2026
Адвокати Єрмака подали апеляцію на запобіжний захід

