15:10 21.05.2026

45% батьків підтримують реформу старшої профільної школи НУШ – дослідження

45% батьків підтримують реформу старшої профільної школи НУШ – дослідження
45% батьків підтримують реформу старшої профільної школи "Нової української школи" (НУШ), майже 32% – не підтримують, йдеться в соціологічному дослідженні "Обізнаність та ставлення батьків учнів до реформи профільної середньої освіти в Україні", проведеному дослідницькою компанією "Актив-Груп" у співпраці з Освітнім омбудсменом України та Комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Так, згідно з дослідженням, яке презентовано в Києві в четвер, на запитання, чи обізнані батьки про те, в чому полягає реформа профільної школи в рамках "Нової української школи", 29% відповіли, що обізнані, 46,7% – частково, а 24,3% – не обізнані.

На запитання, чи підтримують вони дану реформу, 14,3% відповіли, що так, 30,7% – швидше підтримують, 21,2% – швидше не підтримують, 10,7% – не підтримують, 11,2% – не обізнані з реформою, а 11,9% було важко відповісти.

Серед основних очікуваних переваг реформи батьки також називали можливість для дитини зосередитися на предметах, більшість для майбутньої професії (29,6%), а також більш усвідомлений вибір професійного шляху (27,1%). Крім того, частина респондентів очікує покращення практичних навичок та підвищення якості освіти.

Водночас результати дослідження фіксують і низку питань, які викликають занепокоєння у батьків. Найчастіше респонденти зазначали недостатню кількість інформації про те, як саме відбуватиметься навчання у ліцеї (24,7%), тривогу через можливу зміну закладу освіти та колективу (22,7%), а також нерозуміння механізму вибору профілю навчання (20,3%).

Зазначається, що одним із ключових результатів дослідження стало те, що 50,2% опитаних батьків повідомили, що ще не визначилися, де саме їхня дитина планує продовжувати здобуття повної загальної середньої освіти, водночас 25% респондентів зазначили, що розглядають навчання дитини в профільному (академічному) ліцеї.

У межах дослідження було опитано 1 тис. батьків учнів віком 12-18 років з усіх регіонів України, окрім тимчасово окупованих територій. Опитування проведено методом онлайн-панелі SunFlowerSociology 5 травня 2026 року. Похибка не перевищує 3,1%.

Як повідомлялося, у вересні 2017 року Верховна Рада впровадила 12-річне навчання в школі з 2027 року.

З 1 вересня 2025 року стартувало пілотування реформи старшої профільної школи: апробація нових підходів до навчання, розробка курсів, тестування навчальних матеріалів, що є першим кроком до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовка до переходу на 12-річну систему. 30 ліцеїв із 19 областей упроваджували модель вибору учнями профілів і предметів.

З 1 вересня 2026 року стартує другий етап пілотування реформи старшої школи в ліцеях, продовж якого 150 пілотних закладів освіти апробовуватимуть оновлений зміст і структуру навчання в 10-12 класах.

З 1 вересня 2027 року 10 класи розпочнуть навчання в профільній школі. Очікується, що навесні-влітку 2030 року відбудуться перші випуски з 12 класу, після чого у 2030-2033 роках відбудеться трансформація мережі закладів освіти залежно від демографічної ситуації та перших результатів реформ.

На кінець березня у Міносвіти повідомляли, що майже 90% громад в Україні вже сформували мережі академічних ліцеїв, або перебувають на фінальній стадії їх формування.

Освітній омбудсмен Надія Лещик підтримує реформу НУШ і заявляє, що її відтермінування матиме негативні наслідки для держави.

Теги: #опитування #нуш #реформа

