Інтерфакс-Україна
Події
15:06 21.05.2026

Зеленський повідомив про удар по штабу ФСБ РФ та знищення російського ЗРК на ТОТ

1 хв читати

Близько сотні російських окупантів були знищені внаслідок удару, який здійснив Центр спецоперацій "А" Служби безпеки України по штабу Федеральної служби безпеки РФ на окупованій території України, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Є хороші результати від воїнів Центру спецоперацій "А" СБУ. Уражено штаб російських ефесбешників та знищено зенітний комплекс "Панцир-С1" на нашій тимчасово окупованій території. Завдяки тільки одній цій операції російські втрати – близько сотні окупантів знищеними та пораненими", – написав Зеленський в Телеграм.

Він назвав ці удари "санкціями середньої та дальньої дистанцій" та додав, що "росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати".

 

19:50 20.05.2026
Зеленський: План української далекобійності на травень виконується більш-менш повно

19:48 17.05.2026
Україна завдала масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 км

12:43 17.05.2026
Зеленський: наші відповіді на російські удари цілком справедливі

06:12 13.05.2026
Саудівська Аравія завдавала непублічних ударів по Ірану у відповідь на атаки – ЗМІ

14:49 08.05.2026
Кабмін утворив штаб з підготовки об'єктів ЖКГ та ПЕК до осінньо-зимового періоду 2026/27 року

11:50 05.05.2026
Кількість ударів middle strike у квітні подвоїлася порівняно з березнем – міністр оборони

18:29 02.05.2026
Росіяни другу добу б'ють по інфраструктурі "Нафтогазу", поранений працівник – Корецький

13:14 30.04.2026
СБУ повідомила про удари по інфраструктурі НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" в російській Пермі

13:02 25.04.2026
Мер Дніпра: Росіяни гатять по цивільних об'єктах, а коли на місці починають працювати спецслужби – повторюють удар

14:22 23.04.2026
Втрати РФ від українських ударів по енергетиці вже вимірюються десятками мільярдів доларів – Зеленський

