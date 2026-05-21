Зеленський повідомив про удар по штабу ФСБ РФ та знищення російського ЗРК на ТОТ

Близько сотні російських окупантів були знищені внаслідок удару, який здійснив Центр спецоперацій "А" Служби безпеки України по штабу Федеральної служби безпеки РФ на окупованій території України, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Є хороші результати від воїнів Центру спецоперацій "А" СБУ. Уражено штаб російських ефесбешників та знищено зенітний комплекс "Панцир-С1" на нашій тимчасово окупованій території. Завдяки тільки одній цій операції російські втрати – близько сотні окупантів знищеними та пораненими", – написав Зеленський в Телеграм.

Він назвав ці удари "санкціями середньої та дальньої дистанцій" та додав, що "росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати".