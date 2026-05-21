14:53 21.05.2026

Екскерівнику Сквирського райсуду на Київщині повідомлено про підозру в шахрайстві з нерухомістю

Повідомлено про підозру колишньому голові Сквирського районного суду Київської області, йому інкримінують пособництво у шахрайстві та службове підроблення, повідомили у Офісі генерального прокурора України.

"За даними слідства, під час перебування на посаді керівника районного суду, він фактично став частиною схеми заволодіння нерухомістю померлих осіб, у яких не було спадкоємців. Таке майно мало переходити у власність територіальної громади, однак замість цього оформлювалося на підставних осіб через судові рішення", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ОГПУ.

Встановлено, що до суду подавалися позови про "визнання права власності на спадщину", потім у них вносилися завідомо неправдиві дані про родинні зв’язки та проживання з померлими. Суддя, знаючи про порушення законодавства, виготовляв і підписував судові рішення із неправдивими відомостями, засвідчував їх печаткою та надавав статус офіційних документів.

Ці рішення ставали підставою для незаконного оформлення права власності. За даними слідства, протиправна діяльність відбувалася упродовж серпня-жовтня 2022 року.

У результаті організована група з дев’яти чоловіків заволоділа квартирами у Білій Церкві на суму майже 4 млн грн. Обвинувальні акти щодо них уже в суді.

За повідомленням Державного бюро розслідувань (ДБР), за шахрайською схемою задокументовано відчуження щонайменше 5 квартир.

Суддю підозрюють за: ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – пособництво у шахрайстві в особливо великих розмірах; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – пособництво у шахрайстві у великих розмірах; ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України – службове підроблення.

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

