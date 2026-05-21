АП ВАКС почав розглядати апеляцію на запобіжний захід Єрмаку, захист наполягає на необґрунтованості підозри

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) в четвер розпочала розгляд апеляційної скарги сторони захисту ексголови Офісу президента України Андрій Єрмака на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", суддя оголосив зміст апеляційної скарги, наразі адвокат Ігор Фомін виступає з обґрунтуванням позиції щодо апеляційної скарги.

За словами адвоката, позиція сторони обвинувачення ґрунтується на пропущеннях і щодо Єрмака застосовується "презумпція винуватості".

Раніше, перед засідання суду, відповідаючи на питання журналістів, чого він очікує від засідання, Єрмак сказав: "Справедливого суду, ми ж живемо в правовій державі".

Планувалося, що засідання почнеться о 13.00, однак, за словами представників суду, можливі затримки у часі початку засідання.

Як повідомлялося, 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО після внесення за нього застави в розмірі 140 млн грн.

Ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн, але Вищий антикорупційний суд визначив її у розмірі 140 млн грн.