П'ятниця та субота в Україні будуть теплими, але з дощами та грозами

Короткочасні дощі та грози очікуються в ніч на п’ятницю, 22 травня, вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, а вдень по всій Україні, крім більшості західних областей, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. В південних, більшості центральних та Харківській областях місцями град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°; вдень 25-30°, у західних областях 18-23°.

В Києві 22 травня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень найвища температура 22 травня була зафіксована на позначці 32,0° в 2007р., найнижча – на позначці 1,7° морозу в 1917р.

В ніч на суботу, 23 травня, по всій Україні без опадів. Вдень у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно північний, у східних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, у західних областях 8-13°; вдень 21-26°, у південно-східній частині 25-30°.

В Києві 23 травня без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 22-24°.