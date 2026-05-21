Інтерфакс-Україна
Події
14:10 21.05.2026

П'ятниця та субота в Україні будуть теплими, але з дощами та грозами

1 хв читати
П'ятниця та субота в Україні будуть теплими, але з дощами та грозами
Фото: Pixabay

Короткочасні дощі та грози очікуються в ніч на п’ятницю, 22 травня, вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, а вдень по всій Україні, крім більшості західних областей, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. В південних, більшості центральних та Харківській областях місцями град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°; вдень 25-30°, у західних областях 18-23°.

В Києві 22 травня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень найвища температура 22 травня була зафіксована на позначці 32,0° в 2007р., найнижча – на позначці 1,7° морозу в 1917р.

В ніч на суботу, 23 травня, по всій Україні без опадів. Вдень у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно північний, у східних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, у західних областях 8-13°; вдень 21-26°, у південно-східній частині 25-30°.

В Києві 23 травня без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 22-24°.

Теги: #погода #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:14 21.05.2026
У Києві та області вночі очікуються грози, град і шквали – оголошено жовтий рівень небезпеки

У Києві та області вночі очікуються грози, град і шквали – оголошено жовтий рівень небезпеки

12:58 20.05.2026
В Україні в наступні дві доби очікуються дощі та грози, температура до 31° тепла

В Україні в наступні дві доби очікуються дощі та грози, температура до 31° тепла

14:07 18.05.2026
Грози з градом та шквалами сунуть на Україну, на заході буде прохолодно

Грози з градом та шквалами сунуть на Україну, на заході буде прохолодно

14:19 16.05.2026
Неділя та понеділок в Україні будуть теплими, місцями короткочасні дощі

Неділя та понеділок в Україні будуть теплими, місцями короткочасні дощі

13:16 15.05.2026
На вихідних в Україні буде тепла погода, в окремих регіонах – короткочасні дощі

На вихідних в Україні буде тепла погода, в окремих регіонах – короткочасні дощі

13:11 14.05.2026
Потепління прийде в Україну наближчими днями, на сході та заході місцями короткочасні дощі з грозами

Потепління прийде в Україну наближчими днями, на сході та заході місцями короткочасні дощі з грозами

13:42 11.05.2026
Дощі, грози та комфортну весняну температуру прогнозують синоптики на вівторок та середу

Дощі, грози та комфортну весняну температуру прогнозують синоптики на вівторок та середу

13:53 09.05.2026
Прохолодніше стане в Україні найближчі два дні, пройдуть короткочасні дощі, у неділю – грози

Прохолодніше стане в Україні найближчі два дні, пройдуть короткочасні дощі, у неділю – грози

12:54 07.05.2026
Короткочасні дощі та грози очікуються в Україні найближчі два дні

Короткочасні дощі та грози очікуються в Україні найближчі два дні

13:28 06.05.2026
В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, лише на заході та півночі короткочасні дощі

В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, лише на заході та півночі короткочасні дощі

ВАЖЛИВЕ

Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

Федоров: Україна розробляє дешеві ракети для збиття "шахедів", завдання – масштабувати виробництво

Відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами зріс удвічі за останні чотири місяці – Федоров

СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах України

ОСТАННЄ

Зеленський повідомив про удар по штабу ФСБ РФ та знищення російського ЗРК на ТОТ

Екскерівнику Сквирського райсуду на Київщині повідомлено про підозру в шахрайстві з нерухомістю

АП ВАКС почав розглядати апеляцію на запобіжний захід Єрмаку, захист наполягає на необґрунтованості підозри

Перехід медпрацівника на недержавну мову можливий лише за взаємною згодою з пацієнтом – Секретаріат мовного омбудсмена

Кортеж з прахом лідера ОУН Мельника вже в Україні – Верещук

В УЦОЯО розповіли про алгоритм дій учасників НМТ, які не взяли участі в основній сесії з поважних причин

Єрмак перед розглядом апеляції на запобіжний захід: Сподіваюся на справедливий суд

МЗС України рекомендує українцям утриматися від поїздок до регіонів ДР Конго через спалах Еболи

Середній показник знищення ворога одним ударним екіпажем СБС за місяць складає 15 осіб – Сирський на засіданні Військового комітету ЄС

Друга петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва набрала необхідні голоси

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА