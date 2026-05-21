13:55 21.05.2026

Перехід медпрацівника на недержавну мову можливий лише за взаємною згодою з пацієнтом – Секретаріат мовного омбудсмена

Перехід медпрацівника на недержавну мову можливий лише за взаємною згодою з пацієнтом – Секретаріат мовного омбудсмена

Медичні працівники в Україні зобов’язані надавати послуги українською мовою, це поширюється на всі заклади, незалежно від форми власності (комунальні, державні чи приватні), наголосила представниця уповноваженої із захисту державної мови Кристина Головачова.

"До Секретаріату уповноваженої надійшла скарга щодо використання недержавної мови лікарем-стоматологом однієї з клінік в Дніпрі. За результатами заходів державного контролю складено протокол про адміністративне правопорушення", – йдеться в повідомленні мовного омбудсмена. 

Там нагадали, що відповідно закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" мовою у сфері охорони здоров’я, медичної допомоги та медичного обслуговування є державна. 

"Перехід на спілкування з пацієнтом іншою мовою (ніж державна) можливий лише за взаємною згодою сторін", – додали в секретаріаті.

