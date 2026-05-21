13:46 21.05.2026

Кортеж з прахом лідера ОУН Мельника вже в Україні – Верещук

Кортеж з прахом лідера ОУН Мельника вже в Україні – Верещук
Фото: https://t.me/vereshchuk_iryna/

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук повідомила про прибуття до України праха лідера Організації українських націоналістів Андрія Мельника в рамках його перепоховання.

"Сьогодні вранці кортеж із прахом полковника Андрія Мельника та його дружини Софії перетнув державний кордон України. Після десятиліть чужини вони повертаються на рідну землю. І сьогодні їх зустрічають український прапор і державний гімн, українське військо, українські діти та весь український народ", – написала Верещук в Телеграм в четвер.

Як повідомлялося, у грудні 2024 року в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК) заявили, що 2025 року мають намір розпочати почесні поховання та перепоховання захисників і захисниць, а також здійснити перші перепоховання на НВМК видатних українців, які боролися за незалежність України у ХХ столітті, але були поховані за межами держави. Але цього не відбулося.

У червні 2025 року Кабінет міністрів затверджено порядок здійснення перепоховання на НВМК видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

У кінці березня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом, за результатами усіх обговорень, подасть на розгляд президента напрацювання та пропозиції щодо створення Пантеону видатних українців, на якому будуть перераховані видатні вихідці з України, які наразі поховані за кордоном.

15 травня Кабмін доручив провести перепоховання в Україні останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на території Національного військового меморіального кладовища.

19 травня в Люксембурзі відбулася Церемонія ексгумації праху голови ОУН у Мельника та його дружини. Безпосередньо перепоховання на НВМК відбудеться 24 травня.

19 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна веде перемовини щодо повернення тіла полковника Армії УНР, командира Січових Стрільців та засновника і першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який похований на цвинтарі Кросвейк в місті Роттердам (Нідерланди).

