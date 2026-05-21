13:43 21.05.2026

В УЦОЯО розповіли про алгоритм дій учасників НМТ, які не взяли участі в основній сесії з поважних причин
В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розповіли про алгоритм дій, якщо учасник національного мультипредметного тесту (НМТ) не взяв участі в основній сесії з поважних причин.

У середу, 20 травня, в Україні стартували основні сесії НМТ, які триватимуть до 25 червня.

В Центрі оцінювання зазначають, що зареєстровані учасники й учасниці, які з поважних причин не взяли участі в основній сесії НМТ, матимуть змогу пройти тестування під час додаткових сесій.

"Учасники й учасниці, які не взяли участі в основних сесіях із поважних причин,  протягом трьох робочих днів із дня проведення тестування, у якому мали брати участь (з урахуванням дня проведення), можуть подати до регіонального центру оцінювання якості освіти, який здійснював їх реєстрацію для участі в основних сесіях НМТ, заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій, а також один із документів, де відображено факти й обставини, що можуть бути підставою для допуску до участі в додаткових сесіях", – йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Зазначається, якщо через певні обставини учаснику необхідно змінити місце проходження тестування ‒ він може зазначити в заяві населений пункт, де перебуватиме під час проведення додаткових сесій відмінний від того, який указав під час реєстрації для участі в основних сесіях.

"Звертаємо увагу на те, що учасники й учасниці, які після ночі обстрілів і тривалої повітряної тривоги розуміють, що не можуть прибути на тестування через погане самопочуття або психоемоційний стан, також мають право протягом трьох робочих днів подати до регіонального центру, на території зони обслуговування якого мали проходити НМТ, заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій. Рішення щодо допуску ухвалюватиме регламентна комісія при регіональному центрі з урахуванням безпекової ситуації напередодні тестування", – йдеться в повідомленні.

Раніше в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко заявила, що введення оплати за неявку на НМТ без поважних причин "точно не питання цього чи наступного року".

Як повідомлялося, у 2026 році в основний період на НМТ зареєструвалося понад 355 тис. осіб, що на 13,7% більше, ніж минулого та позаминулого.

Додаткові сесії НМТ-2026 відбудуться 17-24 липня.

