13:38 21.05.2026

Єрмак перед розглядом апеляції на запобіжний захід: Сподіваюся на справедливий суд

Фото: Єгор Шуміхін

Ексголова Офісу президента України Андрій Єрмак, підозрюваний в легалізації коштів на елітному будівництві, приїхав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС), де розглядатиметься його апеляція на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання журналістів, чого він очікує від засідання, Єрмак сказав: "Справедливого суду, ми ж живемо в правовій державі".

Планувалося, що засідання почнеться о 13.00, однак, за словами представників суду, можливі затримки у часі початку засідання.

Як повідомлялося, 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО після внесення за нього застави в розмірі 140 млн грн.

Ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн, але Вищий антикорупційний суд визначив її у розмірі 140 млн грн.

