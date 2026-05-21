МЗС України рекомендує українцям утриматися від поїздок до регіонів ДР Конго через спалах Еболи

У зв’язку зі спалахом вірусу Ебола у Демократичній Республіці Конго Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до регіону, враженого епідемією.

Як зазначається на сайті МЗС, у зв’язку із офіційним підтвердженням 17 травня 2026 року Всесвітньою організацією охорони здоров’я факту спалаху епідемії вірусу Ебола у Демократичній Республіці Конго, відомство рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до регіону, враженого епідемією.

"Вірус швидко поширюється провінціями Ітурі та Південне Ківу". – йдеться у повідомленні.

Громадянам України, які вже перебувають на території ДР Конго, рекомендується: утриматися від поїздок до згаданих провінцій; неухильно дотримуватися вказівок місцевих компетентних органів; постійно відстежувати офіційні повідомлення Посольства України в ДР Конго.

У разі надзвичайної ситуації: гаряча лінія посольства України в Демократичній Республіці Конго: +243 82 000 7109 (WhatsApp, Signal, Telegram), e-mail: [email protected], [email protected].

Цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 15 88, email: [email protected].