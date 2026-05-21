Інтерфакс-Україна
Події
13:36 21.05.2026

МЗС України рекомендує українцям утриматися від поїздок до регіонів ДР Конго через спалах Еболи

1 хв читати

У зв’язку зі спалахом вірусу Ебола у Демократичній Республіці Конго Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до регіону, враженого епідемією.

Як зазначається на сайті МЗС, у зв’язку із офіційним підтвердженням 17 травня 2026 року Всесвітньою організацією охорони здоров’я факту спалаху епідемії вірусу Ебола у Демократичній Республіці Конго, відомство рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до регіону, враженого епідемією.

"Вірус швидко поширюється провінціями Ітурі та Південне Ківу". – йдеться у повідомленні.

Громадянам України, які вже перебувають на території ДР Конго, рекомендується: утриматися від поїздок до згаданих провінцій; неухильно дотримуватися вказівок місцевих компетентних органів; постійно відстежувати офіційні повідомлення Посольства України в ДР Конго.

У разі надзвичайної ситуації: гаряча лінія посольства України в Демократичній Республіці Конго: +243 82 000 7109 (WhatsApp, Signal, Telegram), e-mail: [email protected], [email protected].

Цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 15 88, email: [email protected].

Теги: #дрк #ебола #мзс_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:04 19.05.2026
Лікарі виявили понад 500 ймовірних випадків захворювання на Еболу і 130 смертей – голова ВООЗ

Лікарі виявили понад 500 ймовірних випадків захворювання на Еболу і 130 смертей – голова ВООЗ

12:11 18.05.2026
МЗС у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу закликав міжнародну спільноту посилити тиск на РФ

МЗС у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу закликав міжнародну спільноту посилити тиск на РФ

17:59 14.05.2026
МЗС запровадило новий цифровий сервіс для оформлення картки платника податків дітям за кордоном

МЗС запровадило новий цифровий сервіс для оформлення картки платника податків дітям за кордоном

12:26 09.05.2026
МЗС України у День Європи: Разом ми сильніші

МЗС України у День Європи: Разом ми сильніші

18:16 06.05.2026
Київ закликав міжнародну спільноту до порятунку українців на тимчасово окупованій Херсонщині, гумдопомоги можуть потребувати понад 6 тис. осіб

Київ закликав міжнародну спільноту до порятунку українців на тимчасово окупованій Херсонщині, гумдопомоги можуть потребувати понад 6 тис. осіб

11:52 06.05.2026
Заступник глави МЗС: Диверсанти на залізниці і заворушення на концерті у Варшаві – це спроби РФ посварити Україну і Польщу

Заступник глави МЗС: Диверсанти на залізниці і заворушення на концерті у Варшаві – це спроби РФ посварити Україну і Польщу

12:54 30.04.2026
Сибіга: Продовжуємо стежити за судном Panormitis зі збіжжям з ТОТ, застерігаємо від співпраці з ним

Сибіга: Продовжуємо стежити за судном Panormitis зі збіжжям з ТОТ, застерігаємо від співпраці з ним

10:22 30.04.2026
На нараді керівників дипустанов в МЗС скоординували позиції по питаннях євроінтеграції, PURL та санкцій проти РФ

На нараді керівників дипустанов в МЗС скоординували позиції по питаннях євроінтеграції, PURL та санкцій проти РФ

18:29 23.04.2026
Посилення механізмів відстеження, замороження та конфіскації активів є критично важливим для перекриття фінансових потоків РФ – МЗС України

Посилення механізмів відстеження, замороження та конфіскації активів є критично важливим для перекриття фінансових потоків РФ – МЗС України

10:40 22.04.2026
Сибіга: З Болгарією ми хочемо виходити з того, що трек добросусідства буде збережено

Сибіга: З Болгарією ми хочемо виходити з того, що трек добросусідства буде збережено

ВАЖЛИВЕ

Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

Федоров: Україна розробляє дешеві ракети для збиття "шахедів", завдання – масштабувати виробництво

Відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами зріс удвічі за останні чотири місяці – Федоров

СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах України

ОСТАННЄ

Середній показник знищення ворога одним ударним екіпажем СБС за місяць складає 15 осіб – Сирський на засіданні Військового комітету ЄС

Друга петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва набрала необхідні голоси

Логістичний центр компанії "УВК" у Дніпрі знищено внаслідок ворожої атаки

Єрмак прибув до Апеляційної палати ВАКС

До 6 збільшилась кількість поранених у Сумах внаслідок удару окупантів

Розпочато комплексні перевірки у регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, – Нацполіція

УЧХ зустрів евакуаційний потяг із Донеччини у Хмельницькому

Прокуратура буде оскаржувати виправдувальний вирок ключовому свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова

Винищувачі НАТО підняті в повітря в Балтії

Групи ППО двох підприємств вже почали повноцінно виконувати бойові завдання – міністр оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА