Інтерфакс-Україна
Події
13:28 21.05.2026

Середній показник знищення ворога одним ударним екіпажем СБС за місяць складає 15 осіб – Сирський на засіданні Військового комітету ЄС

2 хв читати
Середній показник знищення ворога одним ударним екіпажем СБС за місяць складає 15 осіб – Сирський на засіданні Військового комітету ЄС
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Середній показник знищення живої сили противника одним ударним екіпажем Сил безпілотних систем (СБС) за місяць складає 15 осіб. заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на засіданні Військового комітету ЄС на рівні головнокомандувачів (начальників генеральних штабів).

На засіданні Військового комітету ЄС Сирський розповів про оперативну ситуацію на полі бою в Україні, яка залишається складною.

"Водночас за підсумками як минулого року, так і цієї весни Збройні сили України не дозволили противнику досягнути стратегічних цілей так званої "спеціальної воєнної операції", – зазначив головком.

Він підкреслив, що за умови обмежених ресурсів, для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику Україна намагається перейти від "війни на виснаження" до асиметричної стратегії.

"Наші головні завдання – зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати уражень по тилах росіян, у тому числі в глибині їх території, оберігати наше небо. Вкотре наголосив, що значну частку втрат ворогу завдають наші підрозділи безпілотних систем в усіх трьох доменах – повітряному, сухопутному та морському. Середній показник знищення живої сили противника одним ударним екіпажем СБС за місяць складає 15 осіб", – повідомив генерал.

Окремо він окреслив потреби Сил оборони в озброєннях, боєприпасах та військовій техніці. Як і раніше, це насамперед ППО, ПРО та ракети для цих систем. Сирський наголосив, що окупаційні війська продовжують тероризувати населення прифронтових районів України щоденним застосуванням сотень ударних БпЛА.

Також головком підкреслив важливість започаткування Альянсу дронів України та ЄС. За ого словами, "ця амбітна ініціатива дозволить покращити спільні спроможності з виробництва безпілотних систем".

"Ще раз дякую Європі за внески в ініціативу Пріоритетного переліку потреб України (PURL) та за діяльність Місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM). Європейський Союз є найбільшим колективним постачальником допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення рф. Спільними зусиллями ми зможемо значно зменшити ресурси росії для продовження війни та створити умови, за яких вона буде змушена припинити агресію проти України, проти об’єднаної Європи", – підкреслив він.

Теги: #комітет_єс #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:25 20.05.2026
Наявна безпекова ситуація потребує максимальної єдності та швидкості дій у протидії російській агресії – Сирський

Наявна безпекова ситуація потребує максимальної єдності та швидкості дій у протидії російській агресії – Сирський

20:10 19.05.2026
Сирський: У нас є всі умови для створення трьох змін військових для ротацій

Сирський: У нас є всі умови для створення трьох змін військових для ротацій

19:42 19.05.2026
Сирський: При проведенні реформи ми маємо дотримуватися балансу і адекватно відповідати на постійне нарощування ворогом свої сил

Сирський: При проведенні реформи ми маємо дотримуватися балансу і адекватно відповідати на постійне нарощування ворогом свої сил

19:13 19.05.2026
Сирський: Кількість наступальних дій ЗСУ минулої доби вперше перевершила кількість наступальних дій з боку противника

Сирський: Кількість наступальних дій ЗСУ минулої доби вперше перевершила кількість наступальних дій з боку противника

13:43 18.05.2026
Сирський обговорив із 2 корпусом НГУ "Хартія" шляхи покращення оборони, прийняв низку рішень щодо поліпшення забезпечення воїнів

Сирський обговорив із 2 корпусом НГУ "Хартія" шляхи покращення оборони, прийняв низку рішень щодо поліпшення забезпечення воїнів

18:39 13.05.2026
Сирський відвідав війська на олександрівському напрямку

Сирський відвідав війська на олександрівському напрямку

11:01 11.05.2026
Сирський побував на південно-слобожанскому напрямку фронту, обговорив з командирами 2-го корпусу НГУ "Хартія" пріоритетні завдання

Сирський побував на південно-слобожанскому напрямку фронту, обговорив з командирами 2-го корпусу НГУ "Хартія" пріоритетні завдання

19:19 08.05.2026
Сирський: У ЗСУ готуються до нових форматів мобілізації та рекрутингу, розробили інструкцію щодо заміни бійців на передовій

Сирський: У ЗСУ готуються до нових форматів мобілізації та рекрутингу, розробили інструкцію щодо заміни бійців на передовій

11:46 08.05.2026
Росія терміново розгортає 4 додаткові полки для протидії українським безпілотникам – Сирський

Росія терміново розгортає 4 додаткові полки для протидії українським безпілотникам – Сирський

16:50 06.05.2026
Сирський анонсував можливість підвищення зарплат інструкторам та збільшення їх особового складу

Сирський анонсував можливість підвищення зарплат інструкторам та збільшення їх особового складу

ВАЖЛИВЕ

Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

Федоров: Україна розробляє дешеві ракети для збиття "шахедів", завдання – масштабувати виробництво

Відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами зріс удвічі за останні чотири місяці – Федоров

СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах України

ОСТАННЄ

Друга петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва набрала необхідні голоси

Логістичний центр компанії "УВК" у Дніпрі знищено внаслідок ворожої атаки

Єрмак прибув до Апеляційної палати ВАКС

До 6 збільшилась кількість поранених у Сумах внаслідок удару окупантів

Розпочато комплексні перевірки у регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, – Нацполіція

УЧХ зустрів евакуаційний потяг із Донеччини у Хмельницькому

Прокуратура буде оскаржувати виправдувальний вирок ключовому свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова

Винищувачі НАТО підняті в повітря в Балтії

Групи ППО двох підприємств вже почали повноцінно виконувати бойові завдання – міністр оборони

Під Харковом російський дрон поцілив у вантажівку, водій загинув

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА