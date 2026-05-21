Середній показник знищення ворога одним ударним екіпажем СБС за місяць складає 15 осіб – Сирський на засіданні Військового комітету ЄС

Середній показник знищення живої сили противника одним ударним екіпажем Сил безпілотних систем (СБС) за місяць складає 15 осіб. заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на засіданні Військового комітету ЄС на рівні головнокомандувачів (начальників генеральних штабів).

На засіданні Військового комітету ЄС Сирський розповів про оперативну ситуацію на полі бою в Україні, яка залишається складною.

"Водночас за підсумками як минулого року, так і цієї весни Збройні сили України не дозволили противнику досягнути стратегічних цілей так званої "спеціальної воєнної операції", – зазначив головком.

Він підкреслив, що за умови обмежених ресурсів, для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику Україна намагається перейти від "війни на виснаження" до асиметричної стратегії.

"Наші головні завдання – зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати уражень по тилах росіян, у тому числі в глибині їх території, оберігати наше небо. Вкотре наголосив, що значну частку втрат ворогу завдають наші підрозділи безпілотних систем в усіх трьох доменах – повітряному, сухопутному та морському. Середній показник знищення живої сили противника одним ударним екіпажем СБС за місяць складає 15 осіб", – повідомив генерал.

Окремо він окреслив потреби Сил оборони в озброєннях, боєприпасах та військовій техніці. Як і раніше, це насамперед ППО, ПРО та ракети для цих систем. Сирський наголосив, що окупаційні війська продовжують тероризувати населення прифронтових районів України щоденним застосуванням сотень ударних БпЛА.

Також головком підкреслив важливість започаткування Альянсу дронів України та ЄС. За ого словами, "ця амбітна ініціатива дозволить покращити спільні спроможності з виробництва безпілотних систем".

"Ще раз дякую Європі за внески в ініціативу Пріоритетного переліку потреб України (PURL) та за діяльність Місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM). Європейський Союз є найбільшим колективним постачальником допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення рф. Спільними зусиллями ми зможемо значно зменшити ресурси росії для продовження війни та створити умови, за яких вона буде змушена припинити агресію проти України, проти об’єднаної Європи", – підкреслив він.