13:16 21.05.2026

Логістичний центр компанії "УВК" у Дніпрі знищено внаслідок ворожої атаки

Логістичний центр компанії "УВК", що входить до Fozzy Group, знищено внаслідок російської атаки на м. Дніпро в ніч на 20 травня, серед працівників компаній-орендарів є загиблі та поранені, повідомила компанія.

"У ніч на 20 травня внаслідок ворожого удару склад "УВК" у Дніпрі вщент згорів. Постраждалих серед співробітників "УВК" немає. На жаль, серед працівників компаній-орендарів є загиблі та поранені. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим", – йдеться у повідомленні "УВК" в Facebook.

Триває оцінка наслідків руйнувань.

Серед орендарів логістичного центру, зокрема, Varus. У мережі попередили про можливі затримки з поставками окремих позицій.

Раніше у травні внаслідок повітряної атаки на м. Дніпро було пошкоджено розподільчий центр Varus.

Логістичну компанію "УВК" засновано в 2001 році. Вона увійшла до Fozzy Group у 2006-му. В розпорядженні "УВК" – п’ять складів класу "А" і "В +" загальною площею понад 45 тис. кв. м в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, а також 25 крос-док терміналів в кожному регіоні країни.

Торгово-промислова група Fozzy Group працює в низці галузей, серед яких – ритейл, електронна комерція, агро, виробництво продуктів, ІТ і банківська справа, туризм, медицина та медіа. Торговельні мережі групи налічують більш ніж 825 торгових точок по всій території країни. Серед них супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!Траш!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини для домашніх тварин E-ZOO.

13:04 21.05.2026
До 6 збільшилась кількість поранених у Сумах внаслідок удару окупантів

11:05 21.05.2026
У Сумах є постраждалі через влучання у житловому секторі – ОВА

12:03 20.05.2026
Ворожим обстрілом пошкоджено будівлю Конотопського міського краєзнавчого музею

17:24 19.05.2026
В МЗС КНР підтвердили відсутність постраждалих своїх громадян на судні в Чорному морі після атаки російського дрона

12:26 16.05.2026
Кількість загиблих працівників "Нафтогазу" внаслідок атаки РФ 5 травня зросла до чотирьох

