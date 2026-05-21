До 6 збільшилась кількість поранених у Сумах внаслідок удару окупантів

Попередньо шестеро людей зазнали поранень через російський удар у Ковпаківському районі Сум, повідомили у міський військової адміністрації.

"Внаслідок сьогоднішньої ворожої масованої атаки на Суми попередньо 6 людей травмовано. Двоє чоловіків 70 і 71 років у тяжкому стані перебувають в лікарні. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований у стані середньої важкості. Також 81-річна жінка отримала поранення. Та чоловік (дані уточнюються) і 71-річна жінка отримали медичну допомогу на місці", – йдеться у повідомленні на сторінці МВА у Facebook.

Інші обставини уточнюються. Інформація оновлюватиметься.