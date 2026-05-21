12:44 21.05.2026

Розпочато комплексні перевірки у регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, – Нацполіція

За ініціативи голови Національної поліції України Івана Вигівського у регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, розпочато комплексні перевірки діяльності територіальних підрозділів: ефективності управлінських рішень та недопущення фактів корупції й зловживань серед особового складу, повідомляє Національна поліція.

"За дорученням голови Національної поліції України Івана Вигівського до Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де 20 травня 2026 року СБУ, ОГП за сприяння МВС та НПУ викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників Голови Нацполіції – Максима Цуцкірідзе, Андрія Нєбитова та Сергія Кобця", – йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з повідомленням, до складу перевіряючих груп увійшли працівники Департаменту головної інспекції, Департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів.

"Метою перевірок є всебічне вивчення діяльності територіальних підрозділів, оцінка ефективності управлінських рішень, дотримання службової дисципліни та недопущення фактів корупції й зловживань серед особового складу", – наголошують в Нацполіції.

При цьому в повідомленні зазначається: "Позиція керівництва НПУ залишається незмінною – жоден випадок порушення закону, незалежно від посади чи звання, не буде проігнорований".

Як повідомлялося, генпрокурор Руслан Кравченко та СБУ в телеграм-каналах повідомили про затримання посадовців облпідрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях за "кришування" схеми з відвертим контентом.

Служба безпеки України в телеграм-каналі зазначила, що серед затриманих: начальник ГУНП у Івано-Франківській області; заступник начальника ГУНП у Івано-Франківській області; перший заступник начальника ГУНП у Тернопільській області; заступник начальника ГУНП у Житомирській області; водій автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який виконував роль посередника-кур’єра.

Керівництво Національної поліції відсторонило від виконання службових обов’язків посадовців поліції, які фігурують у кримінальному провадженні щодо ймовірного одержання неправомірної вигоди, також ініційовано службове розслідування.

Водія ДУ "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" звільнено.

Теги: #перевірки #нацполіція #порноофіси #кришування

