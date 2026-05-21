УЧХ зустрів евакуаційний потяг із Донеччини у Хмельницькому
Фото: Червоний Хрест України
Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) зустріла евакуаційний потяг із Донеччини, що прибув до Хмельницького.
"Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Хмельницькій області зустріла черговий евакуаційний потяг та допомогла 14 людям, які змушені були залишити свої домівки через війну", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.
Евакуйованих розмістили в одному з населених пунктів області, де забезпечено безпечні умови проживання та необхідну підтримку.
Евакуацію організував благодійний фонд "Схід SOS", який реалізував виїзд людей із небезпечних територій, супровід до потяга та подальше перевезення.