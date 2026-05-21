12:34 21.05.2026

УЧХ зустрів евакуаційний потяг із Донеччини у Хмельницькому

Фото: Червоний Хрест України

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) зустріла евакуаційний потяг із Донеччини, що прибув до Хмельницького.

"Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Хмельницькій області зустріла черговий евакуаційний потяг та допомогла 14 людям, які змушені були залишити свої домівки через війну", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Евакуйованих розмістили в одному з населених пунктів області, де забезпечено безпечні умови проживання та необхідну підтримку.

Евакуацію організував благодійний фонд "Схід SOS", який реалізував виїзд людей із небезпечних територій, супровід до потяга та подальше перевезення.

Теги: #хмельницька #евакуація #донецька #тчху #учх

