Прокуратура буде оскаржувати виправдувальний вирок ключовому свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова

(оновлена версія новини від 20 травня)

Прокуратура буде оскаржувати виправдувальний вирок ключовому свідку у справі проти детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслана Магамедрасулова – Юсуфа Мамешева.

"Центр протидії корупції" в телеграм-каналі повідомив, що Шевченківський суд Києва визнав невинуватим ключового свідка у справі Магамедрасулова . "Таке рішення ухвалив суддя Євген Мартинов. Він виправдав Мамешева у зв’язку з недоведеністю, що в його діях є склад кримінального правопорушення. Крім того, суддя скасував запобіжку у вигляді особистого зобов’язання", – йшлося в повідомленні ЦПК в телеграм-каналі в середу.

В ЦПК стверджують, що "показання Мамешева повністю руйнують версію слідчих… що детектив Магамедрасулов "торгує коноплями" з рф".

В свою чергу в Офісі генерального прокурора України агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що прокуратура не погоджується з виправдувальним вироком Шевченківського районного суду міста Києва та буде оскаржувати його в апеляційному порядку.

"Після отримання повного тексту судового рішення прокурори проаналізують його мотивувальну частину та підготують апеляційну скаргу. Позиція сторони обвинувачення залишається незмінною: зібрані у кримінальному провадженні докази давали підстави для підтримання обвинувачення в суді. Правову оцінку цим обставинам надасть суд апеляційної інстанції", – йдеться в коментарі.

У відомстві наголосили, що будь-які заяви про нібито сфабрикованість провадження "є оціночними твердженнями сторони захисту та не скасовують процесуального права прокуратури домагатися перегляду рішення у передбаченому законом порядку".

Як повідомлялося, СБУ та Офіс генпрокурора заявляли, що викрили на веденні бізнесу в РФ керівника підрозділу НАБУ з дислокацією в м.Дніпро Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За матеріалами справи, це він координував діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпропетровська та Запорізька). При цьому він має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю Сентябру Магамедрасулову вести незаконну торгівлю з РФ. Як встановило розслідування, Магамедрасулов виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (Республіка Дагестан).

Печерський райсуд Києва 2 липня 2025 року обрав запобіжний захід Магомедрасулову у вигляді тримання під вартою, а 17 жовтня продовжив його до 15 грудня без права на заставу.

2 грудня Печерський райсуд змінив запобіжний захід Сентябру Магамедрасулову: його випустили із СІЗО під домашній арешт. Наступного дня з-під варти звільнили Руслана Магамедрасулова.

Вже після арешту та публікації аудіозаписів у справі про зловживання в енергетичному секторі (справи "Мідас") стало відомо, що Руслан Магамедрасулов допоміг отримати низку доказів у справі про корупцію в "Енергоатомі".