Інтерфакс-Україна
12:07 21.05.2026

Винищувачі НАТО підняті в повітря в Балтії

Винищувачі НАТО, задіяні в місії НАТО з патрулювання країн Балтії, несуть бойове чергування через можливу загрозу в повітряному просторі Латвії, повідомила пресслужба латвійського Міноборони в четвер. 

"Національні збройні сили повідомляють про можливу загрозу в повітряному просторі Латвії в районах Лудзи, Резекне і Краслави (міста в східній частині Латвії, поблизу кордонів із РФ і Білоруссю – "ІФ-У"), які перебувають під загрозою", – йдеться в повідомленні.

"Винищувачі НАТО, задіяні в патрулюванні повітряного простору Балтії, приведені в бойову готовність", – додали там.

У відомстві також зазначили, що "національні збройні сили посилили можливості протиповітряної оборони на східному кордоні, спрямувавши туди додаткові підрозділи".

Про аналогічні вильоти натовської авіації Міноборони Латвії повідомляло у вівторок і середу.

