Інтерфакс-Україна
Події
12:03 21.05.2026

Групи ППО двох підприємств вже почали повноцінно виконувати бойові завдання – міністр оборони

2 хв читати
Групи ППО двох підприємств вже почали повноцінно виконувати бойові завдання – міністр оборони

До експериментального проєкту приватної протиповітряної оборони вже долучилися 27 українських компаній, групи ППО двох підприємств уже повноцінно почали виконувати бойові завдання, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Нині до експериментального проєкту вже доєдналися 27 підприємств різних форм власності з багатьох куточків України. Географічних обмежень у проєкту немає. Зокрема, це Харківська, Одеська, Київська, Запорізька, Полтавська, Закарпатська та інші області Міноборони надало їм статусу уповноважених на виконання завдань з протиповітряної оборони. Далі вони уклали спільне рішення з командуванням Повітряних сил ЗСУ і розпочали організовувати власні групи ППО", – сказав він на зустрічі з журналістами.

Як пояснив міністр, зараз ці підприємства перебувають на різних стадіях готовності до виконання бойових завдань. Зокрема, це навчання учасників групи, закупівля озброєння (БпЛА-перехоплювачі, РЕБи, радари, автоматизовані турелі тощо) та отримання озброєнь зі складів ЗСУ (кулемети, вибухівка).

За словами Федорова, загальна кількість підприємств, які подають заявку на участь в експериментальному проєкті, щотижня зростає. При цьому він підкреслив значний інтерес бізнесу до цього проєкту, який дає додаткову можливість захисту персоналу та виробничих потужностей.

"Сьогодні можна сказати, що групи ППО двох підприємств почали повноцінно виконувати бойові завдання в чіткій координації з повітряним командуванням Повітряних Сил ЗСУ. Це групи в Харківській та Одеській областях, які вже знищили близько 20 ворожих Shahed і дронів-розвідників. Також є підтверджене військовими збиття реактивного Shahed у Харківській област", – повідомив Федоров.

Він анонсував, що найближчим часом ще кілька груп ППО підприємств стануть на бойове чергування.

"Застосування будь-якого озброєння групами ППО підприємства підлягає обов’язковому погодженню з командуванням Повітряних сил Збройних сил України", – додав міністр.

Теги: #підприємства #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:03 21.05.2026
ППО за ніч знешкодила 109 з 116 дронів, є влучання на 5 локаціях

ППО за ніч знешкодила 109 з 116 дронів, є влучання на 5 локаціях

17:49 20.05.2026
ПС ЗСУ: Знешкоджено 75 із 84 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 6 ударних дрона з ранку середи

ПС ЗСУ: Знешкоджено 75 із 84 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 6 ударних дрона з ранку середи

08:55 20.05.2026
ППО України збила 131 зі 154 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях

ППО України збила 131 зі 154 БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях

08:56 19.05.2026
ППО збила 180 з 209 російських дронів вночі, зафіксовані влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

ППО збила 180 з 209 російських дронів вночі, зафіксовані влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

08:56 18.05.2026
ППО України збила півтисячі ворожих цілей, зафіксовано 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях

ППО України збила півтисячі ворожих цілей, зафіксовано 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях

09:20 17.05.2026
ППО ліквідувала 279 з 287 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на семи локаціях – Повітряні сили

ППО ліквідувала 279 з 287 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми дронів на семи локаціях – Повітряні сили

10:16 16.05.2026
ППО збила вночі 269 з 294 російських дронів, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

ППО збила вночі 269 з 294 російських дронів, зафіксовано влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

09:44 15.05.2026
ПС ЗСУ: збито одну ракету та 130 ворожих безпілотників, є влучання ударних БпЛА на 6 локаціях

ПС ЗСУ: збито одну ракету та 130 ворожих безпілотників, є влучання ударних БпЛА на 6 локаціях

20:57 14.05.2026
Велика Британія прискорить поставки ППО для України – Гілі

Велика Британія прискорить поставки ППО для України – Гілі

18:34 14.05.2026
Зеленський обговорив з керівником відомства канцлера Німеччини та главою BND прискорення домовленостей щодо ППО

Зеленський обговорив з керівником відомства канцлера Німеччини та главою BND прискорення домовленостей щодо ППО

ВАЖЛИВЕ

Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

Федоров: Україна розробляє дешеві ракети для збиття "шахедів", завдання – масштабувати виробництво

Відсоток збиття "шахедів" дронами-перехоплювачами зріс удвічі за останні чотири місяці – Федоров

СБУ та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах України

ОСТАННЄ

Під Харковом російський дрон поцілив у вантажівку, водій загинув

Міністр оборони: Стратегічна мета – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей

ССО ЗСУ: Уражено Сизранський НПЗ

Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

Зеленський відзначив науковців державними нагородами та присвоїв їм почесні звання

Росіяни так і не змогли знайти повноцінної заміни Starlink – Федоров

РФ використовує гадалок та екстрасенсів як засіб впливу на суспільство, яке втрачає критичне мислення, – Залужний

РФ у квітні втрачала 179 своїх військових на кожен квадратний кілометр – Федоров

Globsec-2026 розпочав роботу у Празі, Україні особлива увага

Федоров: Україна розробляє дешеві ракети для збиття "шахедів", завдання – масштабувати виробництво

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА