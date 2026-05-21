Групи ППО двох підприємств вже почали повноцінно виконувати бойові завдання – міністр оборони

До експериментального проєкту приватної протиповітряної оборони вже долучилися 27 українських компаній, групи ППО двох підприємств уже повноцінно почали виконувати бойові завдання, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Нині до експериментального проєкту вже доєдналися 27 підприємств різних форм власності з багатьох куточків України. Географічних обмежень у проєкту немає. Зокрема, це Харківська, Одеська, Київська, Запорізька, Полтавська, Закарпатська та інші області Міноборони надало їм статусу уповноважених на виконання завдань з протиповітряної оборони. Далі вони уклали спільне рішення з командуванням Повітряних сил ЗСУ і розпочали організовувати власні групи ППО", – сказав він на зустрічі з журналістами.

Як пояснив міністр, зараз ці підприємства перебувають на різних стадіях готовності до виконання бойових завдань. Зокрема, це навчання учасників групи, закупівля озброєння (БпЛА-перехоплювачі, РЕБи, радари, автоматизовані турелі тощо) та отримання озброєнь зі складів ЗСУ (кулемети, вибухівка).

За словами Федорова, загальна кількість підприємств, які подають заявку на участь в експериментальному проєкті, щотижня зростає. При цьому він підкреслив значний інтерес бізнесу до цього проєкту, який дає додаткову можливість захисту персоналу та виробничих потужностей.

"Сьогодні можна сказати, що групи ППО двох підприємств почали повноцінно виконувати бойові завдання в чіткій координації з повітряним командуванням Повітряних Сил ЗСУ. Це групи в Харківській та Одеській областях, які вже знищили близько 20 ворожих Shahed і дронів-розвідників. Також є підтверджене військовими збиття реактивного Shahed у Харківській област", – повідомив Федоров.

Він анонсував, що найближчим часом ще кілька груп ППО підприємств стануть на бойове чергування.

"Застосування будь-якого озброєння групами ППО підприємства підлягає обов’язковому погодженню з командуванням Повітряних сил Збройних сил України", – додав міністр.